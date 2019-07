Gennaro Lillio ritrova la sorella che non conosceva | si erano visti durante il Grande

Gennaro Lillio sorprende la sorella - che svela : “Non me l’aspettavo” : Gennaro Lillio fa una sorpresa alla sorella Maria: “Vediamo che faccia fa” Gennaro Lillio, nel periodo in cui è stato un concorrente del GF, non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia complicata per il fatto di non aver avuto rapporti con il padre, il quale si è rifatto una famiglia. E nel reality Gennaro Lillio ha avuto finalmente modo di incontrare la sorella mai conosciuta, con la quale ha continuato ad avere un ottimo ...

Gennaro Lillio - sorpresa alla sorella ritrovata : momento bellissimo : La sorpresa di Gennaro Lillio alla sorella Maria Gennaro Lillio, quest’oggi, ha voluto fare una sorpresa a sua sorella Maria. Ha saputo qualcosa di più di lei al Grande Fratello, dove ha capito che forte era l’interesse della ragazza nel conoscerlo; Gennaro ha tenuto fede alla sua promessa e, terminata l’esperienza in Tv, si è […] L'articolo Gennaro Lillio, sorpresa alla sorella ritrovata: momento bellissimo proviene da ...

Il comunicato di una nota redazione che smerda Gennaro Lillio e Francesca De Andrè : Non si placano le discussioni su Gennaro Lillio e la fidanzata De Andrè, questa volta tocca ad un comunicato stampa di una nota redazione, quella di Temptation Island Francesca De Andrè, in queste ultime ore, è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Il motivo? La redazione di Temptation Island Vip ha diramato on line un comunicato … Continue reading Il comunicato di una nota redazione che smerda Gennaro Lillio e Francesca De Andrè at ...

Gennaro Lillio pronto a rientrare nella casa del GF questa volta da VIP : Gennaro Lillio concorrente del GF Vip ?? Ecco l’indiscrezione delle ultime ore Tra non molto andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. questa volta, a differenze dei precedenti anni, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Il direttore di Chi pare aver scelto già il primo concorrente di quest’anno. Chi? Gennaro Lillio! Il sospetto nasce … Continue reading Gennaro Lillio pronto a rientrare nella casa del GF ...

Temptation Island Vip : "Nessun provino a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio" : Elisabetta Soldati smentisce ancora una volta la partecipazione dei due ex gieffini al docu-reality in versione Vip.

Grande Fratello Vip 2019 : Gennaro Lillio è il primo concorrente? : Gennaro Lillio: primo concorrente di Alfonso Signorini al GF Vip? Tra non molto andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta, a differenze dei precedenti anni, ci sarà Alfonso Signorini al timone del programma. Il direttore di Chi pare aver scelto già il primo concorrente di quest’anno. Chi? Gennaro Lillio! Il sospetto nasce da uno strano scatto postato dal nuovo fidanzato di Francesca De André sul proprio ...

Temptation Island Vip - Le Novità di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio! : Dopo essersi messi insieme nel Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio saranno una delle coppie protagoniste di Temptation Island Vip? Ecco le Novità sulla coppia! Una voce che si rincorre da giorni sul web e che potrebbe anche essere credibile perché i due ragazzi sono molto amati dal pubblico e conoscono bene anche i meccanismi televisivi. A fare chiarezza però adesso arrivano direttamente le parole di chi cura l’ufficio ...

L'ufficio stampa di Maria De Filippi liquida Francesca De André e Gennaro Lillio : Elisabetta Soldati smentisce che i due ex concorrenti del Grande Fratello abbiano sostenuto un provino per Temptation Island...

Temptation Island Vip 2 : smentita la partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio : A meno di 24 ore dalla diffusione del gossip sulla sempre più probabile partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip, è arrivata la smentita ufficiale degli addetti ai lavori: una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha fatto chiarezza su Instagram pochi minuti fa. L'addetta stampa ha definito "fake news" la notizia che è circolata di recente sulla presenza della coppia formatasi al ...

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?/ Redazione - 'No provini' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island? Elisabetta Soldati smentisce tutto e parla di fake news: 'Non è stato fatto nessun provino'

Francesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio : "Per ora lascio la suspence" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha pizzicato Francesca De Andrè e Gennaro Lillio durante un weekend romantico a Capri. La coppia è apparsa innamorata, affiatata e con un sorriso smagliante. I dubbi, sorti all'interno del 'Grande Fratello', sembrano essere solo un lontano ricordo.prosegui la letturaFrancesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio: "Per ora lascio la suspence" pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè risponde agli haters - il commento di Gennaro Lillio : "Non ho tempo di odiare le persone che non mi sopportano", la replica dell'ex gieffina alle critiche.

Francesca De Andrè sbotta con Gennaro Lillio : «Fai schifo». Ecco cosa sta succedendo : Francesca De Andrè sbotta con Gennaro Lillio: «Fai schifo». La nipote di Faber e il modello di Dolce e Gabbana si sono conosciuti al Grande Fratello 16 e dal quel momento sono...

Gennaro Lillio furioso : Francesca pubblica foto - poi lo sclero “Raramente mi capita” : Grande Fratello, l’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André continua Dopo il Grande Fratello Francesca De André e Gennaro Lillio sono più innamorati che mai, e tutti coloro che li seguono su Instagram ne hanno continuamente la prova. Finito il reality show di Canale 5, la coppia era stata subissata dalle critiche perché in […] L'articolo Gennaro Lillio furioso: Francesca pubblica foto, poi lo sclero “Raramente mi ...