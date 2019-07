Gareth Bale | il Real lo mette sul mercato Filtra una voce esplosiva | Qual è la

liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) IlMadrid vorrebbe cedereper fare cassa e arrivare a Pogba. Il prezzo fissato per far partire l'esterno offensivo gallese ammonta a circa 70 milioni di euro, una cifra che in molti sono pronti a pagare per assicurarsi le prestazioni del gallese. L'affare di calciofa breccia

FcInterNewsit : FcIN - Suning, non solo Inter: offerta da 15 milioni a Gareth Bale per portarlo allo Jiangsu. Si tratta - Noovyis : (Compleanno amaro per Gareth Bale: dentro la torta Zidane gli ha fatto trovare un biglietto per le Maldive. Di sola… - LiberoReporter : Calciomercato: Gareth Bale all’Inter? Sognare “non” costa nulla -