Galaxy Note 9 a 499 euro e non solo | Euronics fa le cose in grande con “50 prodotti al

Samsung Galaxy Note 10 : nuova tecnologia per il LED di notifica e caricabatterie da 45 watt separato : Samsung registra un marchio relativo a una nuova tecnologia per il LED di notifica di Samsung Galaxy Note 10, che non avrà il caricabatterie da 45 watt nella confezione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10: nuova tecnologia per il LED di notifica e caricabatterie da 45 watt separato proviene da TuttoAndroid.

Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no : A distanza di un paio di giorni dalla presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Aumentano gli smartphone che lo vanteranno L'articolo Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart - P20 Lite - Mate 10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza : nuove patch di sicurezza per Huawei P Smart, P20 Lite e Mate 10 Lite, così come per Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018). L'articolo Huawei P Smart, P20 Lite, Mate 10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Vittima di ban il Samsung Galaxy Note 10? Guerra fredda hi-tech in Asia : Il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere, suo malgrado, Vittima di un nuovo ban. Non si parla qui della tensione tra Stati Uniti e Cina che ha avuto le sue nefaste conseguenze su Huawei ma in questa estate dove proprio i ban sembrano andare di moda, un vero e proprio clima da Guerra fredda hi-tech si è andato a creare tra Corea e Giappone. La presentazione del Samsung Galaxy Note 10 è prevista per il prossimo 7 agosto e di certo il suo ...

Non mancherà la potenza al Samsung Galaxy Note 10 : nuovi risultati di Geekbench : Passa su Geekbench il Samsung Galaxy Note 10 (product-code "SM-970F"), andando a conferma delle specifiche tecniche di cui già circolavano sul suo conto. Il prodotto testato corrisponde alla variante europea, che debutterà (così almeno dovrebbe essere) con il processore Exynos 9825 (versione aggiornata dell'Exynos 9820 che equipaggia i Galaxy S10). Come riportato da 'gsmarena.com', il Samsung Galaxy Note 10 (che include 8GB di RAM) ha fatto ...

Calano parecchio le pretese di TIM con il Samsung Galaxy Note 9 dal 16 luglio : nuove rate ufficiali : Stanno arrivando novità molto interessanti questo martedì per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy Note 9 a rate, soprattutto per chi ha nel mirino la versione con 512 GB di memoria interna, almeno stando alle ultime mosse anticipate da TIM. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di abbassare Notevolmente le proprie pretese per chi vuole pagare il top di gamma Android nei prossimi due anni e mezzo. Cerchiamo dunque ...

TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9 - LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3 - Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 : TIM aggiorna il listino prezzi per quanto riguarda s Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia XZ3, mentre Vodafone lancia una nuova promozione per Huawei P Smart (2019). L'articolo TIM aggiorna i prezzi di Samsung Galaxy Note 9, LG V40 ThinQ e Sony Xperia Z3, Vodafone promuove Huawei P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e - Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima : Non ci sono solo le offerte di Amazon Prime Day a tenere banco oggi. Eccovi tre Smartphone in promozione su Amazon ed eBay a prezzi mai visti prima. L'articolo Samsung Galaxy S10e, Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima proviene da TuttoAndroid.

L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi : Gli attuali cattivi rapporti tra Corea del Sud e Giappone potrebbero mettere a rischio i progetti di Samsung per l'esordio dei Samsung Galaxy Note 10 L'articolo L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa : Una valanga di render stampa fugano gli ultimi dubbi rimasti sul design di Samsung Galaxy Note 10+ a una ventina di giorni dal lancio. messo a nudo in varie angolazioni e in due colorazioni, rimane poco spazio all'immaginazione ormai. L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini - con anche info sulla ricarica : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2 L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini, con anche info sulla ricarica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : nuovi dettagli su prezzo e caratteristiche : Sappiamo già che per il 7 agosto 2019, Samsung ha organizzato un nuovo evento Unpacked presso il Barclays Center di New York. In quell’occasione aprirà ufficialmente il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet, rappresentata dal Galaxy Note 10. Come tradizione, le aspettative sono piuttosto alte e in molti aspettano di conoscere le novità che dovrebbero caratterizzare i nuovi terminali top di gamma del produttore ...

Con il 50% di sconto Huawei P20 e Galaxy Note 9 nelle offerte Unieuro online del 12 luglio : Arrivano puntuali anche le offerte Unieuro in un weekend particolarmente intenso per quanto concerne le promozioni degli smartphone, soprattutto nel caso in cui vogliate acquistare device di fascia alta come Huawei P20 e Samsung Galaxy Note 9. Dopo un primo lancio avvenuto esattamente una settimana fa, stando alle notizie condivise sulle nostre pagine, tocca dunque concentrarsi sulla nuova tornata di occasioni che potrebbero fare la differenza ...

Prezzi europei di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro : Roland Quandt ha parlato : Manca meno di un mese alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10 (fissata per il 7 agosto presso il Barclays Center di New York) ed è naturale che si rincorrano le indiscrezioni relative al prezzo europeo del prodotto. Dopo avervi dato noi qualche anticipazione in questo articolo, il noto leaker Roland Quandt si è esposto altrettanto, confermando quanto vi avevamo spifferato. Partiamo col dire che la versione base del Samsung Galaxy Note 10, ...