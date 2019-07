FRANCESCO MONTE E ISABELLA DE CANDIA FIDANZATI Foto ' storia nata dopo Giulia Salemi'

FRANCESCO MONTE mostra la nuova fidanzata. La reazione di Giulia : Francesco Monte e Isabella De Candia escono allo scoperto con una foto Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato infatti su Instagram Stories la stessa foto (come visibile ...

Giulia Salemi svela cosa desidera dopo l’addio a FRANCESCO Monte : Giulia Salemi dopo Francesco Monte: il suo sogno nel cassetto Giulia Salemi ha risposto alle domande dei suoi followers su Instagram Stories e non si è nascosta. L’influencer, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha parlato del lavoro, dei suoi sogni e anche delle delusioni della vita, facendo forse un riferimento velato anche a Francesco Monte. La 26enne ha ammesso che l’importante dopo una batosta è reagire e rimettersi in ...

FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi/ Un tradimento dietro alla rottura? Fariba Tehrani : 'La verità verrà fuori' : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati, ma saranno ospiti insieme nella replica del Maurizio Costanzo Show. Intanto la madre Fariba...

FRANCESCO MONTE a Tale e Quale Show/ La grande occasione : ecco il cast completo : Per Francesco Monte è arrivata la grande occasione: dopo tanti reality farà parte di Tale e Quale Show, in onda dal 13 settembre su Rai1 con Carlo Conti.

Tale e quale show : FRANCESCO MONTE è ufficialmente nel cast : Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi concorrenti di Tale e quale show, il programma di imitazioni targato Rai e condotto da Carlo Conti. Dopo essere diventato indiscusso protagonista dei reality show di Canale 5, L'isola Dei Famosi e il Grande Fratello Vip, Francesco Monte è in procinto di tornare in tv in una nuova veste. L'ex tronista di Uomini e donne ha infatti raggiunto un importante traguardo. Stando a quanto ha ...

Anticipazioni Tale e Quale Show - svelato il nuovo cast : da FRANCESCO MONTE a Eva Grimaldi : Ieri sera, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020, Carlo Conti ha reso noto in anteprima il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, il fortunato varietà del venerdì sera che rivedremo in onda da settembre. Tanti i volti noti si metteranno in gioco in questa nuova edizione, tra cui Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne che abbiamo già avuto modo di vedere in svariati reality ...

Fariba Tehrani parla dell’addio tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi : Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi parla della rottura fra la figlia e Francesco Monte, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze”. “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”. ...

La verità verrà fuori - le auguro serenità! L’addio fra Giulia Salemi e FRANCESCO Monte : “Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze”, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi parla della rottura fra la figlia e l’ex tronista Francesco Monte, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua ...

FRANCESCO MONTE choc dopo l’addio con Giulia Salemi sono stato minacciato : Su “Instagram” Francesco Monte dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi ha detto di aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici». Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli ...

