Francesca Sofia Novello in Senza veli! La foto hot della fidanzata di Valentino Rossi

MotoGp – Valentino Rossi in barca con Francesca Sofia Novello - la reazione dei fan è esilarante : “quando trovi la soluzione per…” [FOTO] : Valentino Rossi e le curve della sua Francesca Sofia Novello: l’esilarante reazione social dei fan E’ tempo di vacanze per i piloti della MotoGp: tutti i campioni delle due ruote se la stanno spassando con amici e parenti al mare. C’è chi è partito per un posto lontano, chi ha preferito le spiagge vicine, chi ancora invece è in navigazione. Valentino Rossi ha scelto una vacanza in barca, al mare, in compagnia di un gruppo ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello - la vacanza in barca è hot : i post social sexy fanno impazzire i fan [FOTO e VIDEO] : Francesca Sofia Novello sexy in barca: la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, posa in bikini per due scatti mozzafiato Prosegue tra scatti romantici e dediche d’amore la vacanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo qualche post social in compagnia della sua dolce metà, la bellissima modella ha deciso di pubblicare foto e video da… capogiro. In barca, con addosso un bikini verde pitonato, Francesca ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello sexy in bikini - ma il dettaglio allo specchio fa scatenare i fan [VIDEO] : Francesca Sofia Novello sensualissima in bikini davanti allo specchio, ma un dettaglio distrae i fan dalla bellezza della fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello è amatissima e seguita sui social: la fidanzata di Valentino Rossi, dopo l’ufficialità della relazione col Dottore ha sicuramente avuto un importante aumento di popolarità, ma è apprezzatissima non solo per il suo rapporto d’amore col pilota Yamaha, ma ...

MotoGp – Tramonto in love per Valentino Rossi : vacanze romantiche con la sua Francesca Sofia Novello [FOTO] : Tramonto in love per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: vacanza d’amore rigenerativa per il Dottore Per i piloti della MotoGp è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax. Le due ruote sono ufficialmente in vacanza: è arrivato infatti il momento della pausa estiva. Nella gara del Sachsenring, dove Marquez ha trionfato per l’ennesima volta, Valentino Rossi non è riuscito a ritrovare il feeling giusto ...

MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan [GALLERY] : Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore. Credits: Instagram @FrancescaSofiaNovello Bella, solare, sempre disponibile con i fan, ...

MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan [GALLERY] : Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore. Credits: Instagram @FrancescaSofiaNovello Bella, solare, sempre disponibile con i fan, ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello da capogiro : il VIDEO in bikini è sensualissimo : Francesca Sofia Novello sensualissima in bikini: il VIDEO social è da capogiro E’ terminata la prima parte della stagione 2019 di MotoGp: i piloti adesso si godono circa un mese di relax. Nella pausa estiva i campioni delle due ruote troveranno sicuramente il tempo per andare in vacanza con amici e parenti, ma anche per continuare ad allenarsi sodo per la seconda parte della stagione. Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino ...

MotoGp – Arriva l’estate e Francesca Sofia Novello si sveste : la fidanzata di Valentino Rossi è hot in bikini [GALLERY] : Francesca Sofia Novello fa alzare ancor di più le torride temperature estive: la fidanzata di Valentino Rossi si mostra sui social in tutta la sua bellezza, coperta solo da un bikini Arriva l’estate e la MotoGp è pronta alla classica pausa, con i piloti pronti a prendersi un break dopo la gara del Gp di Germania. Mentre Valentino Rossi è alle prese con un momento non proprio felice, viste le cadute nelle ultime gare, la sua ...

MotoGp – Matrimonio in arrivo in casa VR46 : Francesca Sofia Novello & co. si trasformano in… Ucce per l’addio al nubilato [FOTO e VIDEO] : Quando il gatto non c’è i topi ballano: Valentino Rossi e Uccio ad Assen per il Gp d’Olanda e le fidanzate Francesca Sofia Novello e Pamela se la spassano. Che divertimento all’addio al nubilato In casa VR46 si trova sempre il modo di far festa: è da due anni però ormai che non si festeggia per una vittoria di Valentino Rossi, che non sale sul gradino più alto del podio dal Gp d’Olanda 2017, ma il Dottore è riuscito ...

MotoGp – Al Montmelò un Valentino Rossi in versione inedita : Francesca Sofia Novello innamoratissima del suo Dottore [FOTO] : Francesca Sofia Novello sempre più innamorata del suo Valentino Rossi: le manifestazioni d’amore della modella italiana al Montmelò E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Catalunya 2019: i piloti sono già scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere, con Marquez in testa alla classifica dei tempi, seguito da Quartararo e Vinales. Prima di salire in sella alle loro moto, i campioni delle due ruote sono ...

MotoGp – Sole - mare e… compagnia giusta : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel loro posto preferito [VIDEO] : Valentino Rossi ed il pranzetto romantico con la sua Francesca Sofia Novello alla vigilia del nuovo round della stagione 2019 di MotoGp Manca poco al nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sulla pista del Montmelò, per il Gp di Catalunya. Gli spagnoli vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare attenzioni agli italiani della Ducati e a Valentino Rossi che dopo la delusione ...

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello dal cuore d’oro : incontro con tifosi speciali al Mugello [FOTO] : Il bellissimo gesto di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella coppia incontra tifosi affetti da disabilità al Mugello, grazie al fan club del Dottore Il Gran Premio d’Italia di MotoGp è sempre una grande festa: il paddock del Mugello si popola sin dal giovedì, per poi riempirsi sempre più nei giorni in cui i piloti scendono in pista, per prove libere, qualifiche e infine la gara. Ieri i piloti hanno raccontato alla ...

MotoGp – Valentino Rossi ha una motivazione in più per far bene al Gp d’Italia : Francesca Sofia Novello al fianco del Dottore al Mugello [FOTO] : Ci sarà anche Francesca Sofia Novello al Mugello per il weekend di gara del Gp d’Italia di MotoGp: la fidanzata di Valentino Rossi al fianco del Dottore Il circuito del Mugello ha già aperto le porte ai piloti che domenica si sfideranno al Gp d’Italia: Andrea Iannone ha postato diversi video in bicicletta durante la giornata di ieri, mentre i giovani Di Giannantonio e Quartararo si sono divertiti a palleggiare col pallone da ...