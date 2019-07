Fortnite | Disponibile l’aggiornamento 9 40 con interessanti novità

Fortnite 9.30 : Disponibile il terzo aggiornamento : Fortnite si aggiorna come ogni settimana con delle novità e migliorie, suddivise in Salva il Mondo, Battaglia Reale e Modalità Creativa, scopriamole insieme. Nuovo aggiornamento per Fortnite: Le novità del 9.30 V3 Prima di lasciarvi alla lista vi informiamo che l’aggiornamento è già Disponibile per il download su tutti i dispositivi: Attacco aereo per avere aiuto dall’alto Battaglia reale solo con ...

Fortnite : disponibile l'aggiornamento di contenuti v9.30 #2 che introduce il Fucile pesante a tamburo : Epic continua ad aggiornare senza sosta il suo popolare Fortnite con il nuovo aggiornamento di contenuti v9.30 #2.Con il content update vediamo l'introduzione del Fucile pesante a tamburo, disponibile nelle varianti Comune, Non comune e Raro. Il Fucile avrà un caricatore di 12 colpi e causerà 45 / 47 / 50 danni per colpo. L'arma si troverà nel bottino a terra, nei distributori automatici e nei trasportatori di bottino.Dal sito ufficiale, ...

Update 9.20 di Fortnite Stagione 9 disponibile : tutte le novità Battle Royale del 12 giugno : Con Fortnite Stagione 9, i ragazzi di Epic Games hanno voluto scrivere un nuovo capitolo nell'ormai longeva storia del loro celebre shooter costruttivo da giocare online. Una Stagione, quella attualmente in corso, che ha portato con sé - come da tradizione - una buona carrellata di novità per tutti i player. E che continua ad essere costantemente aggiornata dal team di sviluppo americano, anche per contrastare il rivale Apex Legends di ...