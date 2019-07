Formula 1 | la Red Bull pronta a giocarsi l’asso | tremano sia la Mercedes che la Ferrari

Formula 1 - Bottas sicuro : “la Ferrari non ha scelto la giusta strategia per la gara. Mondiale? Io ci credo” : Il finlandese ha conquistato la pole position a Silverstone per soli sei millesimi, mettendo nel mirino la vittoria di domani Una pole position voluta e ottenuta, grazie anche ad un pizzico di fortuna che non guasta mai. Valtteri Bottas partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp di Silverstone, precedendo il compagno di squadra Hamilton di pochi metri. Lapresse La lotta in vista di domani è già cominciata, ma Bottas si gode ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone : tutti in fila dietro Gasly - le Red Bull beffano Mercedes e Ferrari [TEMPI] : Il francese fa segnare il miglior tempo delle FP1 davanti a Bottas, dietro di loro Verstappen ed Hamilton. Non brillano le Ferrari Comincia nel segno della Red Bull il fine settimana di Silverstone, Pierre Gasly infatti fa segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:27.173. Lapresse Prestazione consistente del francese, capace di mettere in fila tutti i propri avversari e far ...

Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone - non manca la frecciatina a Red Bull : “8 anni fa ero un idiota! Rimpianti? Ecco la verità” : Daniel Ricciardo esilarante e sincero in conferenza stampa a Silverstone: le parole dell’australiano della Renault Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Archiviato il caos nato nella gara in Austria, i campioni delle quattro ruote sono già in terra inglese per il Gp di Gran Bretagna. Si è tenuta oggi a Silverstone la conferenza stampa piloti nella quale i campioni ...

Formula 1 – Red Bull - licenza di… emozionare a Silverstone : sulla livrea spunta il logo di James Bond [FOTO] : Il team di Milton Keynes ha modificato la livrea della RB15 in occasione del Gp di Silverstone, piazzando su ala e fiancate il logo dell’agente 007 James Bond livrea particolare per la Red Bull in occasione del Gran Premio di Silverstone, la scuderia di Milton Keynes infatti sfoggerà i loghi di James Bond sulle monoposto di Max Verstappen e Pierre Gasly. Il motivo è riconducibile alla Aston Martin, punto in comune tra il team di ...

Formula 1 - Horner sicuro : “Verstappen ama la Red Bull - vincerà il titolo con la nostra scuderia” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come Verstappen ami rimanere a Milton Keynes, indipendentemente dal suo contratto La vittoria ottenuta in Austria ha rasserenato l’ambiente in casa Red Bull, dove cominciavano ad allungarsi i musi per il gap incamerato nelle prime otto gare da Mercedes e Ferrari. AFP/LaPresse Il successo di Verstappen ha acceso invece i riflettori sulla scuderia di Milton Keynes, impegnata adesso a ...

Formula 1 - Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile l’avvicendamento : Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di Gasly, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento con Alonso sia impossibile La stagione di Pierre Gasly non sta confermando le attese della Red Bull, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il ...

Formula 1 - Toto Wolff fa la danza della pioggia : “Silverstone? Spero in un week-end freddo e piovoso” : Il team principal della Mercedes ha parlato in vista della gara inglese, sperando in un week-end piovoso che possa avvantaggiare la sua scuderia Interrotta in Austria la striscia di otto vittorie consecutive in questa stagione, la Mercedes riparte adesso con maggiore motivazione, preparandosi all’appuntamento di Silverstone. photo4/Lapresse La gara inglese sarà un’importante spartiacque per le Frecce d’Argento, decise a ...

Formula 1 - la clamorosa rivelazione di Marko : “abbiamo pensato di ritirare la Red Bull dal Mondiale” : Il manager austriaco ha rivelato il clamoroso pensiero avuto dai vertici del team di Milton Keynes, facendo luce sulla questione Un pensiero davvero sconvolgente, balenato nella mente dei vertici della Red Bull subito dopo il Gp d’Austria. La possibilità che i Commissari di Gara levassero la vittoria a Verstappen aveva spinto Chris Horner e Helmut Marko a valutare l’ipotesi addio, ritirando la scuderia dal Mondiale a metà ...

Formula 1 – Sticchi Damiani crede nei piloti Ferrari - ma il vice presidente FIA non si sbilancia : “sulla non penalità a Verstappen dico che…” : Le decisioni degli steward che hanno ‘penalizzato’ la Ferrari e le potenzialità di Vettel e Leclerc: Angelo Sticchi Damiani sincero La stagione 2019 di Formula 1 non ha ancora regalato alla Ferrari grandi soddisfazioni: solo Verstappen è stato in grado di interrompere il dominio Mercedes, prendendosi la vittoria al Red Bull Ring, dopo una manovra che ha fatto tanto discutere. Lapresse L’olandese della Red Bull ha ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Verstappen - confermata la vittoria al Red Bull Ring : I commissari hanno preso la loro decisione: Nessuna sanzione per Verstappen, confermata la vittoria in Austria Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 ha regalato spettacolo puro oggi pomeriggio con la battaglia finale tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Un finale di fuoco, però, con un sorpasso dell’olandese della Red Bull che ha spinto fuori pista il suo rivale della Ferrari. L’episodio è finito sotto investigazione, ...

Formula 1 – Si spengono i semafori del Red Bull Ring : ecco la partenza del Gp d’Austria! [VIDEO] : Si spengono i semafori del Red Bull Ring, le monoposto scattano al via: ecco lo spettacolo della partenza del Gp d’Austria Una prima fila tutta young con Charles Leclerc e Max Verstappen, subito dietro Bottas ed Hamilton che non partiva così indietro da Germania 2018. Le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi 6ª e 7ª, solo 9° Sebastian Vettel chiamato ad un importante rimonta. Adesso si spengono i semafori, quello che è successo fin qui non ...

Formula 1 - Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull : il manager di Max rivela una clamorosa clausola : Il manager del pilota olandese ha ammesso la presenza di una clausola liberatoria nel contratto con la Red Bull, senza spingersi oltre Max Verstappen potrebbe negoziare il proprio addio alla Red Bull già dopo l’estate, senza attendere la naturale scadenza del suo contratto fissata per il 2020. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono infatti i media spagnoli, all’interno del contratto che lega il classe ’97 al team di ...

Formula 1 - Leclerc incredulo dopo la pole : “ero convinto che la Mercedes si fosse nascosta di più” : Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per la pole position ottenuta al termine delle qualifiche del Gp d’Austria Seconda pole position in carriera per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari stampa il miglior tempo nelle qualifiche del Gp d’Olanda, garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti allo spegnimento dei semafori. Photo4/LaPresse Un risultato grandioso per il monegasco, commentato così ai ...