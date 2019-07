Fondazione Einaudi dona libri a Rayane

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – Il piccolo, per continuare a studiare, potra’ contare non solo suiche e’ riuscito a salvare dallo sgombero di Primavalle, ma anche su quelli che mettera’ a sua disposizione laLuigi: “Altri 10che potranno seguire il suo percorso di studi, si legge sul profilo Twitter della”. Ma le buone notizie non finiscono qui. Un cittadino ha scritto allacomunicando di voler sostenere personalmente la retta di un anno della scuola o del convitto per. “Ritenetemi a disposizione – ha concluso, precisando – a condizione unica del mio totale anonimato”. La consegna dei, fanno sapere dallaLuigi, avverra’ la prossima settimana: “Aspettiamo di sapere dalla Polizia come e dove possiamo recapitarli”. L'articolo...

