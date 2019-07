Fiorentina | l’esordio è ok | battuto il Chivas Guadalajara all’International Champions Cup

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Buona la prima. La nuovadi Commisso non sbaglia all’esordio, andando a vincere in InternationalCup. Dopo qualche amichevole ‘tranquilla’, impegno un po’ più probante per i viola nella competizione internazionale: di fronte ilper 2-1 nella notte. Il vantaggio è dei messicani, al 25′, con Lopez, ma non passano neanche due minuti di lancetta che Simeone pareggia. Dieci minuti e gli avversari hanno la possibilità di passare nuovamente avanti, ma Pulido sbaglia il penalty. Nella ripresa, al 52′ esattamente, la rete decisiva di Sottil.L'articolo, l’esordio è ok:ilall’InternationalCup CalcioWeb.

