Fiorentina | Commisso ancora su Chiesa | “Abbiamo visto la partita insieme Ho preso dei

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...

Fiorentina negli Stati Uniti - le parole di Commisso - Antognoni e Ceccherini tra ICC e mercato : E’ da poco iniziata la stagione della Fiorentina, partita alla volta degli Stati Uniti per l’affascinante International Champions Cup. A parlare di questo, e di altri argomenti, il presidente Rocco Commisso, il direttore tecnico Giancarlo Antognoni e il difensore Federico Ceccherini. “La Fiorentina non vince trofei da tanti anni ma spero che, se mi verrà dato del tempo, riuscirò a vincere qualcosa e farò felice i nostri ...

Fiorentina - Commisso non ci sta : “Bisogna tornare ai tempi di Garibaldi” : “L’opportunità di acquistare la Fiorentina è stata combinata in due settimane e mezzo. Ho preso un rischio ora devo avere dei risultati. Non è però possibile avere i risultati domani: ci metto l’entusiasmo, la mia volontà, il mio voler lavorare in maniera forte ma a poco a poco devo riportare la Fiorentina dove si merita di stare”. Lo ha detto il neo proprietario viola Rocco Commisso ospite ai microfoni di ...

Fiorentina - clamorose bordate di Commisso alla vecchia dirigenza : novità anche sullo stadio : “Siamo quasi retrocessi nell’ultima partita dell’anno scorso, quindi l’obiettivo iniziale e’ fare meglio rispetto alla passata stagione. Oltre a questo non sto dando alcun obiettivo a nessuno, soprattutto perche’ non mi piace promettere quel che non posso mantenere”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista concessa al sito della ...

Calciomercato Fiorentina - Joe Barone : “Un bimbo ha chiesto a Commisso di non vendere Chiesa…” : “Qualche giorno fa all’ospedale Meyer un bimbo ha chiesto a Rocco Commisso di non vendere Chiesa, e lui gli ha detto che manterrà questa promessa“. Con queste parole a margine della prima amichevole estiva stagione della squadra viola, il ‘braccio destro’ di Rocco Commisso, Joe Barone, ha tenuto a precisare la posizione di Chiesa. “Noi siamo qui per costruire la squadra intorno a tutti i giocatori della ...

