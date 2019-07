Final Fantasy 12 The Zodiac Age | gli sviluppatori svelano alcuni dettagli

Final Fantasy XIV Online : Shadowbringers - recensione : Esistono due tipi di "veri fan di Final Fantasy": chi ha giocato e amato Final Fantasy XIV Online e chi non sa cosa si sta perdendo. Provocazioni a parte, la quattordicesima fantasia Finale di Square Enix ha attraversato momenti molto bui a partire dall'ormai lontano 2010 e nel corso dei primi anni di lancio, per poi tornare a nuova vita grazie a una ristrutturazione radicale, con la pubblicazione nel 2013 di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, ...

Final Fantasy XIV : in Cina KFC offre un codice per riscattare un Chocobo solo se si riesce a finire tutto il cibo presente nel menu : Se avete presente Final Fantasy XIV o comunque gran parte degli MMO presenti in circolazione, sapete anche che all'interno di questi giochi sono disponibili particolari cavalcature. Ma questa volta nel titolo di Square Enix, la cavalcatura che tutti anelano è un grasso e grosso Chocobo nero.Per ottenere questa cavalcatura in molti paesi è disponibile un codice da riscattare nel gioco associato ad un'offerta speciale: ebbene, in Cina per ottenere ...

Final Fantasy 7 Remake sarà tra i protagonisti all'Hong Kong Games Festival : Square Enix ha condiviso all'E3 2019 informazioni sul tanto atteso Final Fantasy 7 Remake dopo anni di silenzio e presto potremmo ricevere ulteriori dettagli.Sony ha recentemente annunciato novità sull'imminente Hong Kong Games Festival, che si terrà dal 26 luglio al 30 luglio. Tra i tanti giochi che la compagnia porterà allo show c'è proprio Final Fantasy 7 Remake, insieme ad altre importanti esclusive PS4 come Death Stranding e Marvel's Iron ...

Final Fantasy VII Remake non è previsto per Xbox One o altre piattaforme - parola di Square Enix : Final Fantasy VII Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, ed i fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla prima parte del gioco. Finora il titolo era stato annunciato per PlayStation 4; tuttavia nella giornata di ieri, all'interno di una pagina Facebook tedesca, per poco tempo è apparsa un'immagine che indicava l'arrivo del Remake anche su Xbox One in concomitanza con l'uscita su PS4.Sfortunatamente però Square ...

Final Fantasy VII Remake : la versione per Xbox One compare su una pagina Facebook : Final Fantasy VII Remake, o meglio, la prima parte del Remake, uscirà il prossimo anno su PlayStation 4, ma non è chiaro se il gioco sarà solo un'esclusiva temporanea per la console di Sony.Tuttavia, come riporta Wfftech, sulla pagina Facebook della divisione tedesca di Xbox è apparso un post che indicherebbe l'arrivo del gioco anche su Xbox One. Nonostante il post sia stato rimosso in seguito, un utente di ResetEra ha fatto uno screenshot e lo ...

Square Enix commenta le possibilità di avere un Final Fantasy X-3 : Final Fantasy X è senza alcun dubbio stato uno dei JRPG più importanti della generazione videoludica PS2, riporta Gamepur, e come possiamo vedere un suo ritorno è stato ponderato anche in casa Square Enix.Per la precisione, a parlare di un ipotetico "sequel del sequel", ovvero di un Final Fantasy X-3, è stato proprio il producer Yoshinori Kitase, il quale dichiara che Square non ha mai escluso questa possibilità lasciandosi la porta aperta alle ...

Tifa di Final Fantasy 7 è ora disponibile in Dissidia Final Fantasy NT : L'amatissima eroina di Final Fantasy VII, Tifa, è da ora disponibile anche in Dissidia Final Fantasy NT. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, potremo anche ottenere una nuova appearance gratuita per Zenos, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli in merito:Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato che è ora possibile acquistare Tifa, uno dei personaggi più amati di Final Fantasy® VII, come personaggio ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : TIFA si unisce al roster : Square Enix ha annunciato che è ora possibile acquistare TIFA, uno dei personaggi più amati di FINAL FANTASY VII, come personaggio scaricabile sia in DISSIDIA FINAL FANTASY NT che in DISSIDIA FINAL FANTASY NT Free Edition per STEAM e PlayStation 4. Oggi TIFA Lockhart si unisce al cast sempre in espansione di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, portando il suo potente stile di combattimento nell’arena. TIFA è ...

Final Fantasy XIV : Shadowbringers è finalmente disponibile : Square Enix ha pubblicato oggi Final Fantasy XIV: Shadowbringers, la nuova espansione per l'acclamato MMO che ha recentemente festeggiato il traguardo dei 16 milioni di account registrati e sta facendo registrare il maggior numero di utenti in contemporanea nella sua storia. Shadowbringers segna un nuovo punto di partenza, portando i giocatori a Norvrandt, nel First World. Quest'avventura segna il primo viaggio dei Warriors of Light al di fuori ...

I server di Final Fantasy 14 risultano ancora "congestionati" in seguito all'attacco DDoS : L'accesso anticipato all'ultima espansione di Final Fantasy XIV, Shadowbringers, è stato reso disponibile all'inizio della scorsa settimana, ma un significativo attacco DDoS sui server nordamericani ha causato "lunghi tempi di attesa" per i giocatori che cercavano di dare una sbirciata ai nuovi contenuti.L'attacco ha causato una serie di problemi di accesso, tra cui disconnessioni nel Nord America, difficoltà di accesso e difficoltà ...

Final Fantasy 7 Remake : il gioco di ieri appare incredibile con la tecnologia di oggi - articolo : La più grande sorpresa dell'E3 è stato il trailer di gameplay di Final Fantasy 7 Remake? Questo progetto è maturato, diventando meraviglioso e decisamente giocabile. Il nuovo trailer mostrato da Square Enix quest'anno ha dato un marcato segnale nel modo in cui le moderne tecniche di rendering possono trasformare un classico PlayStation in qualcosa di appetibile per gli standard moderni. I sistemi di gameplay sono rimasti semplici, e viene resa ...

Final Fantasy 7 Remake si aggiudica il premio "Best of Show" agli E3 2019 Game Critics Awards : I vincitori degli E3 2019 Game Critics Awards sono stati annunciati, con Final Fantasy 7 Remake che si è aggiudicato il premio Best of Show, segnala VG247.com.Il gioco si è portato a casa anche i premi Best RPG e Best Console Game.Noterete che mancavano alcuni giochi nell'elenco degli E3 2019 Game Critics Awards. Questo perché il gioco doveva essere "giocabile" per almeno 5 minuti allo show per essere votato.Leggi altro...

Sony Pictures Television al lavoro sulla serie live action di Final Fantasy : Come segnala Variety, Final Fantasy è l'ultimo marchio iconico di videogiochi che riceverà il trattamento live-action.Sony Pictures Television sta lavorando ad un primo adattamento live-action della serie, con Hivemind e Square Enix, lo sviluppatore giapponese dietro i giochi.Gli esatti dettagli della trama della serie sono tenuti ben nascosti, tuttavia, sembra che si racconterà "una storia originale ambientata nel fantastico mondo di Eorzea", ...

Final Fantasy - la saga di videogiochi diventa una serie tv : Uno dei videogiochi di ruolo più famosi al mondo diventa una serie tv. Stiamo parlando di Final Fantasy, popolare saga conosciuta in ogni angolo del mondo, che sarà adattato per il piccolo schermo da Hivemind insieme a Sony Pictures Television ed a Square Enix, quest'ultima casa di produzione del videogioco stesso. I dettagli sul dove andrà in onda la serie e sul cast devono ancora essere comunicati.Gli appassionati, però, sanno bene che il ...