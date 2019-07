Europei Under 19 | l’Italia si riscatta | netto poker all’Armenia

Calcio - Europei Under 19 2019 : Italia-Armenia 4-0. Riscatto immediato degli azzurrini - sfida con la Spagna per la semifinale : Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19 2019. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini ...

Basket - Europei Under 20 2019 : Turchia fatale per gli azzurrini - Italia sconfitta in rimonta negli ottavi di finale ed eliminata : Si conclude prematuramente il cammino della Nazionale Italiana agli Europei Under 20 2019 di Basket maschile. La formazione allenata da Andrea Capobianco è stata sconfitta dalla Turchia negli ottavi di finale con il punteggio di 82-80 al termine di una partita sicuramente appassionante, ma gettata letteralmente al vento dagli azzurri. Dopo un terzo quarto di assoluto valore, la giovane squadra Italiana ha dissipato il vantaggio permettendo agli ...

RISULTATI Europei Under 19 - 2019/ Diretta gol live : in campo Portogallo e Spagna! : RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: classifica aggiornata e Diretta gol live delle partite che si giocano per la seconda giornata nel gruppo A del torneo.

Atletica - Europei Under 20 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia ed i giovani azzurri da monitorare. Attesa per Larissa Iapichino : Dopo la conclusione della rassegna continentale U23, si apre domani un altro appuntamento di primo piano del calendario internazionale per l’Atletica giovanile: da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio lo Stadio Ryavallen di Boras, in Svezia, accoglierà infatti gli Europei U20 2019. La spedizione italiana sarà composta da 74 atleti e punterà a migliorare il bottino conquistato nella passata edizione svoltasi a Grosseto nel 2017. Le speranze di ...

Risultati Europei Under 19/ Diretta gol live score : tracollo dell'Italia! : Risultati Europei Under 19: Diretta gol live score delle partite in programma quest'oggi 14 luglio 2019, Italia Portogallo per l'esordio.

Basket - Europei Under 18 2019 : i convocati dell’Italia. Antonio Bocchino porta una squadra a trazione 2001 : Sono state diramate le convocazioni effettuate da coach Antonio Bocchino per gli Europei Under 18 maschili di Basket che si svolgeranno a Volos, in Grecia, dal 27 luglio al 4 agosto. Questi i nomi dei convocati: Beniamino Basso Davide Casarin Lorenzo Deri Lorenzo Donadio Niccolò Filoni Sasha Mattias Grant Nicolò Ianuale Maximilian Ladurner Matteo Picarelli Luca Possamai Gabriele Procida Matteo Schina Sono a disposizione Soma Abati Touré, ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Agli Europei Under 20 ho ambizioni - ma sono consapevole di essere la più giovane” : La Nazionale italiana Under 20 di Atletica è partita alla volta di Boras, città svedese dove sono in programma gli Europei: tra i 74 azzurrini in gara da giovedì, ben 17 hanno preso parte ai Mondiali dello scorso anno. L’Italia cerca la riconferma con tre atleti a podio a Grosseto nella scorsa edizione della rassegna continentale, ovvero Edoardo Scotti (oro con la 4×400, ma in Svezia avrà tre compagni diversi), Carolina Visca (argento ...

Pronostici Europei Under 19 - prima giornata Girone A - 17-7-2019 : Pronostici Europei under 19, prima giornata Girone A, mercoledì 17 luglio 2019Pronostici//under 19 – Seconda giornata del Girone A, che potrebbe essere già decisiva per almeno due squadre visto che si sfidano le due a tre punti, Spagna e Portogallo, e le due a zero, Italia ed Armenia (previsioni azzeccate!). Due sfide che per motivi diversi promettono di deliziarci a suon di gol, una per l’elevato tasso tecnico e propensione offensiva che le ...

Basket - Europei Under 20 : l’Italia cede alla Serbia nonostante un grande Stefanini. Mercoledì gli ottavi di finale : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei Under 20 in corso di svolgimento tra Tel Aviv e Ramat Gan, in Israele. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Serbia con il punteggio di 73-69, il che li relega al terzo o al quarto posto nel girone B a seconda dell’andamento del match di stasera tra Ucraina e Israele. In ogni caso, agli ottavi di finale, in programma Mercoledì, l’avversaria sarà una tra Turchia e Francia. ...

Atletica - Europei Under20 2019 : il calendario e le date giornaliere. Programma - orari e tv : Prenderanno il via il prossimo 18 Luglio gli Europei Under 20 di Atletica che si disputeranno a Boras in Svezia. Saranno 75, di cui 41 uomini e 34 donne, i giovani azzurri che prenderanno parte alle gare che termineranno domenica 21 Luglio. Ci si attende molto dalle giovani leve dell’Atletica nostrana e di certo l’Italia ha importanti carte da giocare in ottica medaglia. Di certo il nome di Larissa Iapichino, figlia della ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Ungheria battuta 70-62 in finale - Ilaria Panzera MVP del torneo : L’ITALIA completa il proprio dominio agli Europei Under 18: l’estate delle manifestazioni continentali giovanili del Basket femminile si apre con il trionfo delle azzurre nella finale vinta contro l’Ungheria con il punteggio di 70-62. Un successo ampiamente meritato, senza sconfitte e con pochi margini di discussione, ottenuto grazie a un blocco di giocatrici che, oltretutto, è in gran parte del 2002, quindi con un anno di ...

Europei Under 19 - esordio nero per l’Italia : sconfitta 3-0 dal Portogallo : esordio nero per l’Italia Under 19 agli Europei di categoria in corso in Armenia. E’ arrivata infatti una pesante sconfitta, per 3-0, contro il Portogallo. Al Banants Stadium di Yerevan i lusitani sbloccano l’incontro al 28′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Cardoso: il difensore centrale del Portogallo svetta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Carnesecchi. L’Italia non riesce a ...

Calcio - Europei Under19 2019 : Italia-Portogallo 0-3. Esordio amaro degli azzurrini - dominati dai lusitani : Si apre in maniera amara per l’Italia under 19 di Calcio la rassegna continentale di categoria: nella gara d’Esordio gli azzurrini vengono battuti dai pari età del Portogallo con un sonoro 0-3 che porta le firme di Cardoso al 28′, di Ramos al 46′ e di Correia al 51′. L’altra gara odierna vede la vittoria della Spagna per 4-1 sull’Armenia. Nel primo tempo il vantaggio lusitano arriva al 28′: corner ...