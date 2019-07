Europei di nuoto 2022 | Roma si vuole candidare per ospitare evento

Nuoto - la città di Roma si candida per ospitare i Campionati Europei del 2022 : Il sindaco Raggi ha emesso una memoria approvata in Giunta per candidare Roma ad ospitare i Campionati Europei di Nuoto del 2022 I Campionati Europei di Nuoto del 2022 potrebbero tenersi a Roma, il sindaco Raggi infatti ha reso noto di voler candidare la Capitale ad ospitare la rassegna continentale. La prima cittadina ha emesso oggi una memoria, approvato dalla Giunta, con cui sottolinea come il Campidoglio “riconosca ...

Nuoto : Roma vuole gli Europei 2022 : 11.49 Roma vuole ospitare gli Europei di Nuoto 2022. La Giunta capitolina ha approvato una memoria per avviare le procedure di presentazione della candidatura della Capitale, che poi la FederNuoto dovrà avanzare alla federazione europea entro il mese di luglio. Con una memoria,a firma Virginia Raggi, il Campidoglio "riconosce l'importanza dell'evento denominato Grande Europea Aquatics Championships 2022" e "manifesta interesse di Roma Capitale ...

Nuoto - Europei juniores Kazan 2019 : Ceccon lo Zar - Cocconcelli - Salin - Pilato e Gaetani in fermento! : Tempo di analisi, tempo di tirare una riga e fare il bilancio della situazione. Cosa scrivere sul foglio bianco? Un’Italia che negli Europei 2019 juniores di Nuoto torna dalla Russia con furore, perché le medaglie totalizzate sono stata 16 (7 ori, 5 argenti e 4 bronzi) e i motivi per sorridere sono tanti. Partiamo dal primattore: Thomas Ceccon. Il poliedrico nuotatore vicentino, classe 2001, era a Kazan con alcuni punti di domanda. ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : E’ “Ital-show” : Altri due ori azzurri con Costanza Cocconcelli e Thomas Ceccon. Bronzo Biasibetti : Non si ferma l’ItalNuoto agli Europei juniores di Kazan e regala un’altra giornata d’oro ai colori azzurri. Gli italiani si confermano padroni assoluti delle gare veloci e portano a casa Altri due trionfi continentali con Thomas Ceccon nei 50 dorso e Costanza Cocconcelli nei 50 stile libero. Un doppio successo “condito” con lo splendido Bronzo di Helena Biasibetti nei 100 farfalla e Altri risultati interessanti ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : fantastiche azzurre - altre tre medaglie con Giulia Salin (oro) - Costanza Cocconcelli e la staffetta 4×100 mista! : Nei Campionati Europei juniores in corso a Kazan in Russia l’Italia esce dalla terza giornata di gare con altre tre medaglie, una per tipo, tutte ottenute dalle nostre ragazze; questa rassegna continentale sta sorridendo parecchio ai nostri colori, visto che abbiamo già raggiunto la doppia cifra di podi di cui la metà sono ori. La prima gioia di giornata è arrivata nei 50m dorso femminili da Costanza Cocconcelli, abile a replicare il ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : arrivano altri due ori grazie a Ceccon e Gaetani - argento per Giulia Salin e bronzo nella 4×100 mista : A Kazan in Russia si sono aperti ieri i Campionati Europei juniores di Nuoto 2019 e l’Italia continua a trovare grossi motivi per sorridere anche nella seconda giornata, dove sono arrivate altre quattro medaglie, di cui due del metallo più pregiato. La prima finale in programma ha subito visto un nostro portacolori protagonista, visto che nei 100m dorso maschili il veneto Thomas Ceccon, si è imposto grazie ad un buon 54.13, superando le ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : terzo oro italiano con Thomas Ceccon nei 100m dorso : Prosegue nel migliore dei modi l’avventura azzurra a Kazan, dove si stanno disputando i Campionati Europei juniores di Nuoto 2019. Nella seconda giornata di gare infatti, dopo i due ori italiani conquistati ieri da Benedetta Pilato nei 50m rana e Giulia Salin negli 800m stile libero, è arrivato il terzo successo: lo ha firmato il veneto Thomas Ceccon, capace di imporsi nei 100m dorso con il buon tempo di 54.13, davanti al principale ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : terzo oro italiano con Thomas Ceccon nei 100m dorso : Prosegue nel migliore dei modi l’avventura azzurra a Kazan, dove si stanno disputando i Campionati Europei juniores di Nuoto 2019. Nella seconda giornata di gare infatti, dopo i due ori italiani conquistati ieri da Benedetta Pilato nei 50m rana e Giulia Salin negli 800m stile libero, è arrivato il terzo successo: lo ha firmato il veneto Thomas Ceccon, capace di imporsi nei 100m dorso con il buon tempo di 54.13, davanti al principale ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : Pilato - Salin e 4×100 sl maschile si tingono d’ORO! Thomas Ceccon impressiona : Signore e signori è una grande Italia quella che conclude la prima giornata di gare a Kazan, sede degli Europei juniores 2019. Nella piscina russa le grandi attese per il Bel Paese non sono state deluse. Nei 50 rana femminili Benedetta Pilato mette il proprio marchio. La 14enne con il suo 31″16 sfiora il primato italiano assoluto da lei stessa detenuto (31″13) e si porta a casa un oro dal sapore particolare, pensando a quel che sarà ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : Benedetta Pilato vince l’oro nei 50 rana e si conferma su livelli d’eccellenza in Russia : Benedetta Pilato, l’enfant prodige del Nuoto azzurro, si conferma anche nelle acque di Santa Madre Russia. L’azzurrina, 14 anni e non sentirli vista la maturità espressa in gara, conquista l’oro negli Europei junior 2019 a Kazan dei 50 rana, realizzando il nuovo record dei campionati di 30″16 e sfiorando il suo primato italiano di 30″13, ottenuto al Trofeo Settecolli a Roma. Una conferma delle eccezionalità qualità ...

Nuoto - Europei juniores Kazan 2019 : Benedetta Pilato e Thomas Ceccon osservati speciali dell’Italia nelle acque russe : Da domani al 7 luglio la vasca di Kazan (Russia) sarà teatro di grande sfide tra le nuove leve del Nuoto continentale. Gli Europei 2019 juniores saranno una delle tappe importanti per i giovani che aspirano ad essere protagonisti anche nel mondo dei grandi della piscina. Una manifestazione che, spesso, è stata portatrice di tanti successi per il Bel Paese, ricordando quanto la squadra nostrana ha saputo fare nelle ultime edizioni, come le 15 ...

Nuoto - Paolo Barelli annuncia : “Presenteremo la candidatura di Roma ad ospitare gli Europei 2022” : Ha avuto luogo stamane la conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di Nuoto, prestigioso meeting del panorama internazionale, che si terrà nella magnifica piscina del Foro Italico in Roma dal 21 al 23 giugno. Incontro con i media che ha avuto per protagonisti il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il sindaco di Roma Virginia Raggi e il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini. ...