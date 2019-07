Energia | online nuovo portale ENEA per le diagnosi energetiche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) ÈilAudit 102 sviluppato dall’per supportare le imprese che sono chiamate ad effettuare laenergetica dei propri impianti produttivi entro il 5 dicembre 2019. Ilsito, presentato oggi in anteprima nella sedea Roma, è stato ideato per semplificare l’inserimento del rapporto die della relativa documentazione, con particolare attenzione al ruolo che imprese e consulenti rivestono nel processo dienergetica, garantendo la responsabilità, la proprietà e la riservatezza dei dati trasmessi. Il check-up energetico per le grandi imprese e per quelle energivore da realizzare ogni quattro anni è stato introdotto dal dlgs 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In seguito al provvedimento è stata istituita, da parte dell’, una banca dati dedicata ai rapporti di. L’Italia si colloca al top ...

