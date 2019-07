eFootball PES 2020 | primo video gameplay con la Juventus e le PES Legends

eFootball PES 2020 : KONAMI sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball PES Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di eFootball PES 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...

eFootball PES 2020 avrà in esclusiva la Juventus FC : Konami annuncia una grande collaborazione : Konami Digital Entertainment ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d'Italia.La partnership tra Konami e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team ...

Ecco perché PES 2020 si chiamerà eFootball PES 2020 : Quando Konami ha rivelato PES 2020, molti fan hanno notato che il gioco aveva una nuova denominazione. Il titolo completo Pro Evolution Soccer è stato sostituito dal nuovo moniker eFootball. Ora, Konami ha svelato le sue ragioni del cambio di nome, riporta Gamespot."Il nome completo del prodotto da ora in avanti sarà eFootball PES", ha detto a Gamespot il brand manager europeo del franchise, Lennart Bobzien. "Per quest'anno abbiamo annunciato ...

La demo di eFootball PES 2020 ha una data di uscita : Come da tradizione, Konami pubblicherà una demo per il suo prossimo titolo Pro Evolution Soccer. I giocatori Steam, PS4 e Xbox One potranno provare gratuitamente eFootball PES 2020 il 30 luglio, riporta Gamingbolt. La demo stessa offrirà 14 squadre diverse come FC Barcelona, ​​Arsenal FC, Sao Paulo, Colo-Colo, Vasco da Gama, River Plate e molte altre.In termini di modalità, avrete accesso a Quick Play e co-op. La modalità di modifica ...

eFootball PES 2020 : Data di uscita - Squadre - Modalità e Piattaforme della DEMO : Konami è lieta di annunciare che la DEMO di eFootball PES 2020, la versione dimostrativa del noto simulatore calcistico che potrà essere scaricata gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, arriverà il 30 luglio. eFootball PES 2020: Annunciata la DEMO Come ogni anno abbiamo la possibilità di provare in Anteprima la DEMO del celebre gioco di calcio firmato Konami. Nella DEMO di eFootball PES 2020 saranno presenti 14 ...

eFootball PES 2020 - prova : A distanza di pochi giorni dalla nostra precedente anteprima siamo tornati da Halifax, il distributore italiano di eFootball PES 2020. L'obiettivo? Verificare con più calma e senza tracce di fuso orario se le ottime impressioni avute all'E3 di Los Angeles erano corrette.La demo provata della simulazione di Konami era la medesima, la piattaforma (PS4) anche. Quello che cambiava era l'approccio al gioco: le novità le conoscevamo già, adesso è il ...

E3 2019 : eFootball PES 2020 - prova : Con una mossa a sorpresa Pro Evolution Soccer cambia nome e abbraccia in maniera definitiva gli esport. Da questo momento in poi il nome della serie è diventato eFootball PES 2020, in modo da sottolineare lo sforzo di Konami e eFootball.pro, la società che fa capo al capitano del Barcellona Gerard Piqué, nel provare ad imporre la simulazione calcistica nell'universo degli sport elettronici. Sforzi che speriamo vengano coronati con un successo ...

E3 2019 : Konami annuncia eFootball PES 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, durante l'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 (PES 2020) il nuovo capitolo della serie PES."Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io per eFootball PES 2020. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io ...

