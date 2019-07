È morto Beppe Merlo | il tennista italiano che inventò il rovescio a due mani

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Èa 91 anni, entrato nella storia del tennis per aver avviato una delle più durature rivoluzioni del gioco: ilbimane. Due volte semifinalista a Parigi, due volte finalista a Roma e quattro volte tricolore negli Anni 50, in quel decennio e nel successivo, insieme con Gardini, Sirola e Pietrangeli, portò in alto il nome dell’Italia.viene ricordato per aver introdotto, ben prima di Bjorn Borg che lo rese un simbolo della rivoluzione del tennis, ila due. Un colpo unico, a quei tempi quasi blasfemo, che lo portò due volte in semifinale al Roland Garros altrettante in finale a Roma e a vincere quattro campionati tricolori negli Anni ’50 in una carriera durata vent’anni.Meno lottatore di Gardini, da cui perse una finale al Foro Italico, meno elegante di Pietrangeli e Sirola, “” ...

sulsitodisimone : Tennis, è morto Beppe Merlo. Inventò il rovescio a due mani - fisco24_info : Tennis: morto a 91 anni Beppe Merlo: 'Padre' rovescio a 2 mani, vinse 4 tricolori negli anni 50 -