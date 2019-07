Dramma su un campo da golf | bambina di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Si trovava seduta su unacart quando unal’ha colpita, uccidendola. L’incidente è successo a Orem, nello stato dell’Utah e i protagonisti sono une una figlia di sei. L’uomo, stando a quanto riportato dalla Cnn, aveva portato la suaa vederlo giocare a, forse per trasmetterle quella sua passione o forse per farla stare all’aria aperta. I due si trovavano allo Sleepy RidgeCourse nella mattina di lunedì 15 luglio, quando unacolpita dall’uomo ha preso una direzione imprevista e ha raggiunto la figlia, che intanto era seduta sullacart. Portata d’urgenza all’ospedale di Salt Lake City, per lanon c’è stato niente da fare. Sul luogo è intervenuta anche la polizia che non ha però aperto un’indagine sul caso: ilè sconvolto e si è trattato di un incidente. Era la ...

zazoomblog : Dramma sul campo da golf! Bimba di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre - #Dramma #campo #golf! #Bimba… - badicea : Dramma sul campo da golf in Usa, bimba di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre - Stefano_Steve85 : @ITitograd @acmilan Ma calma cosa? Vuol dire che se non vendiamo Biglia non prendiamo più nessuno a metà campo, più che calma è un dramma.. -