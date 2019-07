(Di mercoledì 17 luglio 2019)un mese di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma Andreaè morto. Il mondo della cultura è in lutto, poiché con lui si perde un pezzo fondamentale di storia della letteratura: e ora che lo scrittore siciliano non c'è più, una delle domande più frequenti saranno quelle sulla sorte del commissarioaveva dato indicazioni precise su di lui: "Con me moriràlui".