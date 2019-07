Distrazione di massa

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da situazioni scomode e aprire nuovi fronti di interesse più gestibili mediaticamente. Lo “sport” preferito dai politici sembra quello dell’utilizzo delle armi didi. Silvio Berlusconi, all’epoca dello scandalo Ruby, ne fu maestro. Negli anni successivi, quando scoppiò lo scandalo dei genitori di Matteo Renzi, quest’ultimo per spostare i riflettori mediatici dalla sua famiglia moltiplicò gli annunci propagandistici di misure economiche a sostegno dei più deboli e aprì vari fronti di polemica su altri temi. Identica tecnica usata più di recente da Luigi Di Maio all’indomani dell’avviso di garanzia per reati ambientali a suo padre, accusato altresì di aver tenuto dei lavoratori in nero, o anche nei giorni successivi ...

CarloCalenda : Mah. I sindacati incontrano i Ministri preposti o il PDC. Non si prestano a spregiudicate operazioni di distrazione… - marcofurfaro : Odiano i poveri. E li buttano in strada, generando ulteriore caos e disperazione, per fare l'ennesimo show dell'orr… - Linkiesta : Costituiscono lo 0,23% della popolazione, la percentuale tra le più basse in Europa. Eppure sono diventati i nuovi… -