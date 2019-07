Dimaro | lavoro intenso per la squadra di Ancelotti | il report

Qui Dimaro. Mattinata di lavoro sulla manovra per gli azzurri : Undicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti già al giro di boa di questo ritiro pre-campionato. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assollato martedì. A Dimaro Folgarida, davanti ai consueti spalti affollati dai tifosi, gli azzurri inizano la seduta mattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita ...

Qui Dimaro. Lavoro di scarico per gli azzurri che accolgono Manolas : Con una vera e propria ovazione per Kostas Manolas è iniziato il nono giorno di ritiro del Napoli qui a Dimaro Folgarida. Una rosa che inizia a prendere sempre più forma, quella a disposizione di Carlo Ancelotti, si può dire che il vero Lavoro pre-campionato per gli azzurri inizia proprio in questa domenica. Seduta breve per gli azzurri, durata circa 45 minuti. Dopo il Lavoro in palestra la squadra è entrata in campo per una della consuete ...

Qui Dimaro. Sessione leggera fra torelli indicativi e lavoro d’attacco : Uno stadio di Carciato stracolmo, anche sulle tribunette naturali ai lati del campo, ha accolto con un boato l’ingresso dei calciatori pronti a lavorare per l’ottavo giorno di ritiro. lavoro leggero – e ridotto rispetto alla solita durata – per gli azzurri che oggi pomeriggio faranno il loro esordio ufficiale stagione contro il Benevento. Iniziale riscaldamento sulla pista di atletica per gli uomini di Ancelotti, forti ...

Qui Dimaro. Milik non perde tempo - il polacco subito a lavoro da solo : Non solo Dries Mertens, quest’oggi a Dimaro Folgarida è arrivato anche Arkadiusz Milik. Il centravanti ex Ajax è giunto proprio come il belga nelle ultime ore qui in Trentino. Ulteriormente responsabilizzato da Carlo Ancelotti nella prima conferenza-stampa stagionale, Milik dopo la foto di rito con Mertens negli spogliatoi dell’impianto di Carciato non ha perso tempo. Divisa ufficiale, sguardo sorridente e sereno, è entrato in campo ...