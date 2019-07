Di Maio lancia la riorganizzazione del M5s : “Nasce il Team del futuro - composto da 12 facilitatori” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, lancia il progetto di riorganizzazione del partito con l'obiettivo di avere una struttura nazionale che possa anche avvicinare di più i territori e le loro richieste ai vertici. Nel nuovo progetto una figura centrale sarà quella dei 12 componenti del Team del futuro: cosa sarà e come funzionerà.

Luigi Di Maio lancia i “facilitatori” del M5s e le alleanze con le liste civiche : Con un video pubblicato sui social, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia l'imminente apertura del processo di riforma del Movimento 5 Stelle. Se gli iscritti daranno il via libera, il M5s si doterà di nuove figure, i facilitatori, dirà addio alla regola del doppio mandato e sarà pronto per allearsi con le liste civiche.Continua a leggere

Di Maio lancia esame per sottosegretari M5s : iniziano Valente e Santangelo. Al termine valutazione anonima : I primi ad affrontare l’esame dei colleghi M5s sono i sottosegretari con delega alle relazioni con il Parlamento Simone Valente e Vincenzo Santangelo. Dopo la sconfitta alle Europee e in vista di un ipotetico rimpasto da discutere con il socio di governo, Luigi Di Maio ha deciso di far partire una serie di audizioni per valutare l’operato dei 5 stelle al governo. A dare il voto, in forma anonima, sono gli stessi membri del Movimento ...

Di Maio resta in sella. Ora come rilanciare il M5s? : Luigi Di Maio incassa la fiducia, data per scontata dai 5 stelle, ottenendo la rilegittimazione della sua leadership da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau, con l'80% dei voti a favore su oltre 56 mila totali, una partecipazione record. W il dibattito sulla riorganizzazione del Movimento, che ha tenuto banco nell'incontro di ieri sera, non viene considerato affatto esaurito. Dopo aver chiesto allo staff della comunicazione di ...

Di Maio lancia un referendum su di sé per uscire dall'angolo : L'impressione è che, alla fine, non cambierà niente, non fosse altro perché la piattaforma Rousseau è gestita da Davide Casaleggio. E lo stesso Casaleggio, come detto da Luigi Di Maio subito dopo il disastro europeo del M5s, non ha chiesto le sue dimissioni. Però la mossa servirà sicuramente per usc