Detto Fatto | il programma condotto da Bianca Guaccero subisce un taglio | ecco cosa accadrà

Detto Fatto : Bianca Guaccero pensa al passato e sorprende con una foto : Bianca Guaccero fa una confessione sul passato: “Indimenticabile avventura” L’estate di Bianca Guaccero dopo Detto Fatto sta proseguendo con lo sguardo al passato e un’occhiata sul futuro. In queste ore la conduttrice di Rai2 ha voluto ricordare il suo esordio in tv come attrice parlando della serie “Terra bruciata” del 1998. “17 anni…Primo film…indimenticabile avventura”. Sono state ...

La Rai taglia Detto fatto! Brutte notizie per Bianca Guaccero : E’ TvBlog a parlarne: da ottobre Detto Fatto, dopo diversi anni nei quali ha tenuto compagnia al pubblico di Rai2 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, perderà una puntata, terminando la sua settimana già il giovedì. Nonostante il successo, Detto fatto subirà modifiche sostanziali che paiono già premesse per una serie di polemiche nei corridoi di Viale Mazzini. Detto fatto ha avuto ottimi risultati eppure la Rai non ha ...

Detto Fatto ridotto : Bianca Guaccero perde una puntata a settimana : Bianca Guaccero perde le puntate di Detto Fatto del venerdì, sostituite da tutorial in replica E’ TvBlog a parlarne: da ottobre Detto Fatto, dopo diversi anni nei quali ha tenuto compagnia al pubblico di Rai2 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, perderà una puntata, terminando la sua settimana già il giovedì. Dunque saranno solo quattro le puntate settimanali per la prossima edizione di Detto Fatto: sempre secondo quanto ...

Detto Fatto si accorcia - da ottobre 2019 quattro puntate a settimana (più un meglio di) : Detto Fatto tornerà in onda lunedì 16 settembre su Rai2 con la confermata Bianca Guaccero alla conduzione. Ci sono però due novità. La prima era stata anticipata da Blogo poco meno di un mese fa: il factual show partirà alle 14.45 e non più alle 14, per lasciare spazio alla replica quotidiana del nuovo programma di Carlo Cracco dal titolo Nella mia cucina (la puntata inedita sarà proposta nel preserale). La seconda novità la si evince dai ...

Fatto Quotidiano : Si potrebbe arrivare a dire addio allo ScuDetto? : Il Fatto Quotidiano lancia oggi un nuovo dilemma: possibile che il percorso intrapreso dallo sport oggi possa portare a dire addio allo Scudetto? Nei tornei nazionali vincono sempre i soliti club: il calcio come il rugby e la pallanuoto Molti propongono competizioni continentali contro la noia. Il rischio? Leghe di grandi club che uccidono i piccoli Sembra impossibile imaginare una stagione calcistica senza scudetto, eppure sembra proprio questa ...

Unomattina - Benedetta Rinaldi fuori dal programma : “Non mi hanno Detto niente. Abbiamo fatto ottimi ascolti - ecco perché ora sto male” : Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo, Benedetta Rinaldi pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni di Unomattina con Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ...

Detto Fatto 2019 - 20 - su Rai2 torna il factual con Bianca Guaccero : "Mi sento bene" : Bianca Guaccero, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, si è fermata a parlare con i giornalisti, per raccontare le emozioni a poche settimane dalla ripresa della nuova stagione di Detto Fatto: Mi sento bene. Sto ancora recuperando le forze, sto andando al mare. Mi sto rilassando con mia figlia. Me la sto godendo dalla mattina alla sera. Mi ricarico a casa mia, con il mio mare, il mio pesce, i miei amici di sempre, con i miei parenti. ...

Anticipazioni palinsesti Rai 2019-20 : Mara Venier in prime time - Detto Fatto cambia orario : Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020. Questa mattina a Milano, i tre direttori delle reti della tv di Stato hanno presentato quelle che sono le novità della prossima annata. Mara Venier tornerà ad essere la regina della domenica pomeriggio con una nuova edizione di Domenica In, ma questo non sarà il suo unico impegno della stagione, dato che sbarcherà anche in prima serata. E poi ancora ritornerà ...

Giovanni Ciacci dopo Detto Fatto : “Non ho paura del futuro” : Detto Fatto, Giovanni Ciacci passa a Mediaset: cosa farà? Nei giorni scorsi ha Fatto scalpore la notizia dell’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto, il factual prodotto da Endemol Italia per Raidue condotto per anni da Caterina Balivo e, la scorsa stagione, da Bianca Guaccero. Lasciare Detto Fatto è stata una decisione sofferta ma “per fare cose nuove occorre rivoluzionarsi”, dice il famoso esperto di stile in ...

Fa una scommessa con Balotelli : duemila euro per buttarsi in mare con lo scooter - Detto fatto : Si tuffa in mare con lo scooter e vince una scommessa fatta niente meno che con Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan. E’ accaduto oggi a Napoli, dove il calciatore ha messo sul piatto 2.000 euro a condizione che l’uomo appena conosciuto si buttasse in acqua con uno scooter. detto, fatto. In un video pubblicato da Balotelli nel proprio account Instagram, il signore in questione è salito sul mezzo e si è ...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo ScuDetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

Bianca Guaccero dice la sua sull’addio di Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci via da Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Gli vorrò sempre bene” Intervistata dal settimanale Nuovo, uscito oggi in edicola, Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sull’addio inaspettato di Giovanni Ciacci a Detto Fatto. E’ stato una fantastico traghettatore e gli voglio molto bene si è limitata a dire la conduttrice di Detto Fatto su colui che è stato il suo compagno di viaggio nel programma pomeridiano di Rai2 ...

Bianca Guaccero/ "Adesso sogno Sanremo!" - e su Giovanni Ciacci e Detto Fatto… : Bianca Guaccero parla di 'Detto Fatto', Giovanni Ciacci e la gioia del primo libro, ma svela: 'Adesso sogno Sanremo!', le sue dichiarazioni.

Ecco chi lo sostituirà! Giovanni Ciacci e l'addio a Detto Fatto : Giovanni Ciacci ha lasciato a sorpresa a Detto Fatto, lasciando senza parole i tanti fan del programma di Rai 2. E adesso, a pochi giorni dall’addio, spunta una nuova indiscrezione: «Ecco chi prenderà il suo posto». Come riporta il sito 361magazine, voci di corridoio vedrebbero Guillermo Mariotto in pole position per sostituire Gio Gio. Insomma, da settembre il giurato storico di Ballando con le Stelle potrebbe affiancare Bianca Guaccero ...