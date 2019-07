Detective Pikachu supera Warcraft ed è il film tratto da un videogioco di maggior

Pokémon Masters per mobile - un nuovo gioco Detective Pikachu per Switch e molto altro nella conferenza di The Pokémon Company : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, scopriamo i punti chiave della conferenza stampa di The Pokémon Company che si è tenuta oggi, 29 maggio.La press conference, ricca di contenuti, verrà presto pubblicata sul canale ufficiale Youtube di Pokémon.Ecco i punti salienti:Leggi altro...

Detective Pikachu - inizialmente il personaggio era ispirato a Danny DeVito! : Detective Pikachu – Il designer RJ Palmer rivela su Twitter che il look del personaggio protagonista del film prodotto da Warner Bros. all’inizio era ispirato all’attore Danny DeVito! Guarda come doveva essere in origine l’aspetto del simpatico Pokémon! Detective Pikachu – I realizzatori del film confessano che inizialmente il personaggio principale avrebbe dovuto avere la voce e le movenze di ... Leggi ...

Pokémon : Detective Pikachu avrà un sequel? : Dopo il successo al cinema, già si parla di un sequel in cantiere per Detective Pikachu.Come riporta Comicbook infatti, Legenday starebbe già lavorando ad un nuovo film, in particolare la casa cinematografica sarebbe in trattative con The Pokémon Company per l'acquisizione della licenza nell'ottica di una vera e propria saga cinematografica.Alla luce dell'apprezzamento del pubblico verso questo primo film, un "esperimento pionieristico" andato ...