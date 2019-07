De Rossi verso il Boca Juniors | le reazioni dei tifosi della Roma sui social

Linate chiuso dal 27 luglio : dalle corse con bus e treni verso Malpensa ai check-in - la guida per evitare disagi nei pRossimi mesi : Il conto alla rovescia è iniziato: alle 7 di mattina del 27 luglio 2019, in pieno esodo estivo, l’aeroporto di Linate chiuderà i battenti. Lo stop durerà tre mesi di ed è dovuto a lavori di ampliamento e ristrutturazione, in particolare delle piste di decollo e atterraggio e dell’area imbarchi, per un investimento totale di 48 milioni di euro. Fino al 27 ottobre, tanti milanesi dovranno quindi riscoprire l’altro scalo che serve la città, ...

Daniele De Rossi verso il Milan - clamorosa svolta : ancora un anno in Serie A? : La notizia è di quelle clamorose: Daniele De Rossi potrebbe restare a giocare in Serie A. Per la precisione al Milan. Sul tavolo del centrocampista ex Roma, infatti, sono arrivate tre proposte. La più convincente sarebbe proprio quella dei rossoneri e del nuovo ds Massara, che avrebbe caldeggiato il

Ciclismo - Geraint Thomas torna ad allenarsi : “La pRossima sarà una grande settimana”. Cammino verso il Tour de France : Geraint Thomas è tornato in bicicletta a quattro giorni dalla brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dal Giro di Svizzera. Il britannico si era procurato soltanto delle abrasioni alle spalle e una commozione cerebrale, oggi ha potuto riprendere regolarmente la propria attività fisica e proseguire il suo percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dell’ultima grande Boucle si è allenato in maniera blanda e nella ...

Modugno a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti ha in mente un Napoli diverso per la pRossima stagione” : Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando dei rinforzi che vorrebbe Ancelotti per il suo Napoli: “Il Napoli sta provando seriamente per Manolas. C’è una clausola, se il Napoli decidesse di esercitarla porterà l’operazione a costare tanti soldi. E’ un affare oneroso. Mi risulta che Ancelotti abbia esplicitamente indicato lui come rinforzo per la sua difesa, ma anche lo stesso ...

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi verso il pRossimo royal wedding : Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019

MotoGp - Lorenzo punge la Honda : “in Yamaha con Valentino Rossi era diverso. Io un campione? Sì - vi dico perchè” : Il pilota della Honda ha parlato della sua difficile situazione, lanciando anche una frecciatina a Marquez e ai suoi rivali L’inizio della sua avventura con la Honda non è certamente come se lo immaginava, Jorge Lorenzo continua ad arrancare e non riesce a stare al passo con il compagno Marquez e con gli altri top riders. Alessandro La Rocca /LaPresse Una situazione incresciosa che il maiorchino ha provato a risolvere volando ...

Un’impresa i concerti di Vasco Rossi a San Siro ma non è finita : la macchina del rock vola verso Cagliari : I concerti di Vasco Rossi a San Siro sono terminati. La musica del Blasco lascia - per il momento - la scala del rock, con una punta di nostalgia per tutti coloro che sono accorsi ad ascoltare gli insegnamenti di colui che per molti è diventato un maestro di vita. A Vasco non si rinuncia, fa bene al cuore e all'anima. E non importa se il sole è bollente, se la transenna è lontana o vicina o se ci si deve accontentare dell'acustica di una ...

Porpora Marcasciano : "Il populismo attacca i 'nemici di pRossimità' : migranti - gay - trans - chiunque sia giudicato diverso" : Era la mattina del 14 Aprile 1982, quando un esponente del Partito Radicale uscì da Montecitorio annunciando a centinaia di persone transessuali presenti e altri attivisti che il Parlamento aveva approvato la Legge 164 in materia di cambiamento di genere.Abbracci, urla di gioia e pianti liberatori scoppiarono tra chi vedeva in quel via libera una prima grande conquista. Una conquista che prese forma grazie al MIT (Movimento ...

Dritti verso l’uscita del Samsung Galaxy Fold a luglio? Le pRossime tappe : Il Samsung Galaxy Fold, questo sconosciuto, almeno nei negozi e negli e-commerce. Lo smartphone pieghevole che doveva essere commercializzato a fine aprile negli Stati Uniti e poco dopo anche in Europa sarebbe pronto al lancio ma solo il mese prossimo. La nuova tempistica per le effettive vendite del Samsung Galaxy Fold viene comunicata da alcuni fonti asiatiche e riportata anche dal sito SamMobile. Le verifiche e gli interventi volti ad ...

Carburanti - Figisc : verso calo dei prezzi nei pRossimi giorni : Nei prossimi giorni si dovrebbero registrare un calo dei prezzi dei Carburanti. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente della Figisc – Confcommercio. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in calo, media dei due ...

Giacomo Agostini sul brutto momento di Rossi : “Purtroppo l’età avanza per tutti - sta facendo ancora grandi cose ma lottare con i ventenni è diverso” : Il fine settimana del Mugello si è chiuso in maniera disastrosa per Valentino Rossi, scivolato all’uscita dell’Arrabbiata 2 mentre si trovava in fondo allo schieramento dopo un contatto con la Suzuki di Joan Mir. Il “Dottore” non è mai riuscito ad essere competitivo nell’arco del weekend di gara con la sua Yamaha evidenziando le criticità ancora irrisolte di una M1 troppo incostante per poter lottare con Marquez e ...

Rai - Fabio Fazio verso Rai 2 dalla pRossima stagione : Si fa sempre più concreta l'ipotesi del trasloco di Fabio Fazio da Rai1 a Rai2. A quanto si apprende, il conduttore di Che tempo che fa ha avuto oggi a Milano un incontro, giudicato molto...