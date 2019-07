De Ligt | Godin | Manolas Altro che bomber | la parola passa alla difesa

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 17 luglio 2019) In serie A sono tutti pazzi per i difensori, possibilmente centrali. Non fanno gol ma ora valgono come gli attaccanti.Basta guardare a quanto De(arrivato ieri a Torino, oggi visite mediche, domani la presentazione visto che la truppa di Sarri partirà nel weekend per la Cina) sia costatoJuve: un affare da 75 milioni all’Ajax con tanto di stipendio da top player per il biondo ragazzone di Leiderdorp. 7,5 milioni a stagione, che arriverà a 12 con i bonus, per cinque anni e clausola rescissoria da 150.La folle corsa ai difensoriLa folle corsa ai difensori è iniziata di fatto, a livello di club europei, con gli 85 milioni sborsati a fine dicembre 2017 dal Liverpool per assicurarsi Virgil Van Dijk dal Southampton. Da allora anche gli elementi della retroguardia sono diventati pezzi pregiati del mercato, soprattutto in Premier League tanto che lo United dovrebbe a breve pagarne ...

