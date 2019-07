Daniele De Rossi al Boca Juniors | accordo a un passo per l’ex capitano della Roma a

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci siamo : ecco cifre e dettagli dell’accordo : Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan ...

Daniele De Rossi - addio al calcio giocato : un futuro da allenatore? : Nessun'altra squadra dopo la Roma. Daniele De Rossi ha deciso, a meno di ripensamenti: basta con il calcio giocato. Lo riferisce Il Tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis. Dopo l'amaro addio al giallorosso, l'ex capitano era intenzionato a continuare: il suo nome era stato accostato al Boca J

Genoa - retroscena di Gessi Adamoli : 'Sono stati proposti Daniele De Rossi e Borja Valero' : Secondo il giornalista de La Repubblica di Genova, Gessi Adamoli, il Genoa avrebbe spento sul nascere due ipotesi molto suggestive per il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. Stiamo parlando di Borja Valero e Daniele De Rossi: due pedine di grande esperienza, destinate probabilmente ad indossare ancora la divisa di un club di fascia alta. Ingaggi alti e lentezza, la 'bocciatura' del Genoa In questo caso, tuttavia, sarebbe stato il Genoa a non ...

Daniele De Rossi dice sì alla Fiorentina : i dettagli del contratto : Dal giallorosso al viola, dal Colosseo a Ponte Vecchio. Daniele De Rossi, costretto a lasciare la sua Roma per motivi ?aziendali?, ha deciso definitivamente di continuare a giocare in...

5 possibili squadre di Serie A dove potrebbe giocare Daniele De Rossi : La dirigenza giallorossa "made in Usa" ha fatto intendere, da qualche anno a questa parte, che non nutre interesse verso le 'bandiere' calcistiche. Dopo il travagliato doppio addio di Totti, prima come calciatore e poi come dirigente, nella stagione appena conclusa abbiamo potuto assistere al benservito anche per 'DDR' ovvero il campione del mondo oltre che ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Di seguito 5 possibili squadre di Serie A dove ...

Daniele De Rossi verso il Milan - clamorosa svolta : ancora un anno in Serie A? : La notizia è di quelle clamorose: Daniele De Rossi potrebbe restare a giocare in Serie A. Per la precisione al Milan. Sul tavolo del centrocampista ex Roma, infatti, sono arrivate tre proposte. La più convincente sarebbe proprio quella dei rossoneri e del nuovo ds Massara, che avrebbe caldeggiato il

Daniele De Rossi ha preso informazioni per le figlie sulla Escuela Italiana Cristoforo Colombo : Daniele De Rossi pronto ad una nuova vita dopo la Roma. L’ex centrocampista giallorosso sarebbe destinato al calcio argentino. L’ex

Caos Roma : Daniele De Rossi voleva far fuori Francesco Totti. Ma la società smentisce tutto : A Roma è scoppiato il Caos. Di nuovo, e stavolta rischia di far crollare tutto. tutto nasce da un'inchiesta di Carlo Bonini e Marco Mensurati su La Repubblica che...

L'omaggio di Brusco a Daniele de Rossi : "Tu sei il fratello che più m'ha dato" : Calcio e musica sono due forme d'arte, ognuna a suo modo naturalmente, che vanno perfettamente d'accordo e quando si incontrano danno vita ad esplosioni di emozioni difficilmente paragonabili. Giovanni Miraldi, in arte Brusco, questo lo sa bene, il suo reggae rappato “Ancora e Ancora”, che celebrava la Roma scudettata del 2001, è ancora oggi un cimelio che tutti i tifosi gialloRossi mantengono nel cuore come uno degli inni dell'ultima notte ...

Roma-Parma - minuto 80 : il saluto dell’Olimpico a Daniele De Rossi [VIDEO] : Daniele De Rossi all’ottantesimo minuto di Roma-Parma è stato sostituito da Claudio Ranieri chiudendo così la propria carriera giallorossa Tutti in piedi allo stadio Olimpico all’80’ di Roma-Parma, per il saluto a Daniele De Rossi alla sua ultima presenza con la maglia giallorossa. Il capitano ha salutato tutti i compagni e gli avversari e all’uscita dal campo sostituito da Under, un lungo abbraccio con Claudio ...

Sarah Felberbaum - moglie De Rossi/ Negli Usa per lei? Daniele può fare quel che vuole : Chi è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, commenta le voci: si dice che voglia andare Negli Stati Uniti. E su Instagram allora scrive.

Il saluto dell’Olimpico a Daniele De Rossi dopo 18 anni d’amore : dopo 18 anni nella Roma, Daniele De Rossi entra in campo all’Olimpico per la sua ultima partita in giallorosso, la numero 616. Un momento emozionante sin dall’arrivo in pullman. Anche la maglia della Roma, per l’occasione, è speciale: sulla manica della casacca che indossano gli uomini di Ranieri è applicata una patch in onore del capitano. All’ultimo ingresso in campo per il riscaldamento l’Olimpico, colmo come ...