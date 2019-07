Da domani sarà disponibile Honor 20 Phantom Blue | in Cina

Morto Andrea Camilleri : funerali privati domani - la camera ardente non ci sarà : È Morto oggi, all'età di 93 anni, lo scrittore siciliano Andrea Camilleri. La famiglia annuncia che non ci saranno né camera ardente, né funerali pubblici. domani, invece, si svolgeranno le esequie in forma privata. Lo scrittore ci ha lasciati stamattina alle 8:20, dopo essere stato ricoverato un mese in rianimazione in seguito ad un arresto cardiaco. Il papà di Montalbano aveva conquistato il grande pubblico con le vicende del noto commissario ...

Saracinesche abbassate domani a Vittoria durante i funerali di Simone : Saracinesche abbassate domani a Vittoria anche per i funerali del piccolo Simone. Confcommercio Vittoria aderisce al lutto cittadino

Volley : Sara Anzanello nella Walk of Fame - domani la cerimonia ufficiale al Coni : domani, martedì 16 luglio alle ore 10.30, sarà un giorno speciale presso il Complesso del Foro Italico. Sarà infatti l’occasione di una cerimonia ufficiale per l’inserimento della mai dimenticata Sara Anzanello nella Walk of Fame, un percorso stradale di Roma lastricato con delle targhe dedicate ad ex atleti dello sport italiano che si sono particolarmente distinti a livello internazionale. La pallavolista, medaglia d’oro ...

domani - contro il Benevento - tra i pali ci sarà Karnezis : Arrivato a inizio luglio dell’anno scorso per fare il terzo portiere, per una serie di circostanze casuali Orestis Karnezis si ritrovò a vivere da protagonista la prima parte della scorsa stagione. Ad agevolarlo fu l’infortunio di Meret e l’arrivo di Ospina a campionato già in corso (il 17 agosto). Anche quest’anno potrebbe essere il primo portiere a scendere in campo, scrive il Corriere dello Sport. Ospina, infatti, tra vacanze e problemi ...

Crotone - domani saranno presentati ufficialmente i nuovi acquisti [DETTAGLI] : Il Football Club Crotone comunica che domani, giovedì 11 luglio, saranno presentati ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione, alla presenza della Società, i calciatori approdati in rossoblù nel corso dell’attuale sessione di trasferimenti. L’appuntamento è per le ore 11:30 presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida.L'articolo Crotone, domani saranno presentati ufficialmente i nuovi acquisti [DETTAGLI] sembra ...

Dragon Ball Xenoverse 2 : l'Ultra Pack 1 sarà disponibile a partire da domani : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato che a partire da domani 11 luglio sarà disponibile l'Ultra Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2.l'Ultra Pack 1 includerà:Oltre a questo sarà possibile anche acquistare l'Ultra Pack Set che include sia l'Ultra Pack 1 che 2. Per l'occasione inoltre è stato pubblicato anche un nuovo trailer che potete visionare di seguito.Leggi altro...

Boxe - Fabio Turchi infortunato al braccio destro : domani non sarà sul ring a Roma - Cataldo sfiderà McCarthy : Fabio Turchi si è infortunato al braccio destro e dunque domani sera non potrà salire sul ring a Roma per affrontare il britannico Tommy McCarthy, il toscano avrebbe dovuto difendere la cintura internazionale WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato lo scorso novembre a Firenze e che aveva difeso ad aprile sempre nel capoluogo toscano ma purtroppo questo problema fisico lo ha costretto a dare forfait. Il ribattezzato Stone Crusher, che ...

Sea Watch - legale Tesoriero : “Querela Rackete a Salvini? Sarà depositata oggi o domani. Anche noi forse lo denunciamo” : “La querela di Carola Rackete contro Salvini? Confermo che c’è e che Sarà depositata tra oggi e domani. Si tratta di una querela per diffamazione e istigazione a delinquere. Anche la Sea Watch, come organizzazione,, sta valutando una denuncia-querela. Non è stata ancora predisposta ma non escludo che potremo presentarla”. Sono le parole dell’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della Sea Watch, intervistato nella ...

De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Sarà presente domani all’incontro con i tifosi : Aurelio De Laurentiis ha raggiunto poco fa Dimaro, dove il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato. Il presidente è arrivato a bordo di un van dai vetri oscurati allo Sport Hotel Rosatti, dove alloggiano i calciatori azzurri. Ad accompagnarlo, l’amministratore Andrea Chiavelli. Il presidente Sarà presente al primo incontro ufficiale con i tifosi previsto domani sera alle 21.15 al centro congressi di Folgarida. Sarà al fianco di Ancelotti e ...

Pro Vercelli - sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore : domani l’annuncio : Alberto Gilardino, ex calciatore di Parma, Milan, Fiorentina e Genoa, tra le tante squadre in cui ha militato, e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, sarà il nuovo allenatore della Pro Vercelli. L’ingaggio di Gilardino, originario di Cossato (Biella), verrà ufficializzato domani dal presidente della Pro, Massimo Secondo, che ha sciolto poco fa le ultime riserve. Catania, Andrea Camplone è il nuovo allenatore: ...

Triathlon - World Series Amburgo 2019 : Annamaria Mazzetti ottima decima - sarà in gara domani nei Mondiali di staffetta mista : Si sono svolte oggi ad Amburgo, in Germania, le gare sprint delle World Triathlon Series: nella competizione femminile ottima decima posizione per Annamaria Mazzetti, mentre problemi di salute accusati alla vigilia hanno consigliato ad Angelica Olmo di non partire. Nella prova maschile 17° posto per Alessandro Fabian, 33° per Delian Stateff. Questo il quartetto che rappresenterà l’Italia domani nella gara valida per i Mondiali di staffetta ...

VIDEO MotoGP GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia. Andiamo a sentire le parole del ...

