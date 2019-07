Cosa ne sarà del Commissario Montalbano in tv dopo Camilleri?

blogo

(Di mercoledì 17 luglio 2019) (In alto un estratto dell'intervista di Domenico Iannacone ad Andreain Che ci faccio qui, in onda questa sera, 17 luglio 2019,Blob, su Raitre. Su RaiPlay è possibile vedere la collezionesono, dedicata allo scrittore)Non c'èsenza, si è detto in tutti questi anni in cui ilpiù famoso della televisione ha stracciato ogni record d'ascolto. Madavvero così? Con la scomparsa di Andreala fiction di Raiuno, in onda dal 1999, che destino subirà? E' morto Andreanedelin tv? pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2019 15:11.

FrancescoBonif1 : 'Tra siciliani, un vero amico non deve chiedere all’altro una qualche cosa, perché non c’è bisogno, in quanto sarà… - NicolaPorro : “Il paese si svuoterà, nel giro di qualche anno crolleranno il valore di case e negozi e sarà allora che, come in a… - Linkiesta : Salvini non sarà incriminato, la maggioranza terrà, il Governo andrà avanti. Molto rumore per nulla? No. Lo scoop… -