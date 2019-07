CorSport | Rog al Cagliari per 18 milioni

CorSport : Vicina alla chiusura la trattativa per Rog all’Eintracht : Su Marko Rog c’è l’interessamento di Genoa e Cagliari, che da tempo puntano a portare il centrocampista del Napoli nelle rispettive squadre. Negli ultimi giorni, però, si è fatto avanti con prepotenza anche l’Eintracht di Francoforte. È con il club tedesco, scrive il Corriere dello Sport, che potrebbe chiudersi la trattativa. L’idea di De Laurentiis è di ricavare dalla vendita del croato 20 milioni. Il quotidiano sportivo scrive che la chiusura ...

CorSport : Il Cagliari sfrutta i soldi incassati per Barella per prendere Rog : Ieri Diego De Luca, dai microfoni della radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, annunciava che il Genoa si era detto molto interessato a Rog e che l’accordo con il Napoli era vicinissimo. Si discuteva solo la formula poiché il club ligure vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre il club partenopeo vorrebbe cedere il centrocampista con prestito con obbligo di riscatto. Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Carlo ...

CorSport : se non parte Rog non può atterrare Elmas : Il Corriere dello Sport sottolinea il delicato gioco di incastri del mercato del Napoli. Molte le posizioni ancora da coprire, ma altrettanti gli esuberi da sfoltire. Hysaj e Mario Rui prima di tutti. Sull’uno c’è l’Atletico, mentre il Torino sembra sempre più interessato a Mario Rui. E se non parte Rog non può atterrare Elmas, è la legge dei vasi comunicanti, per cui c’è bisogno di fare spazio per poterlo riempire di ...

CorSport : Veretout è innamorato del progetto tecnico e di Napoli : Ancora qualche ora e le attenzioni del Napoli si concentreranno sul centrocampo. Il Corriere dello Sport lo scrive chiaramente. In queste settimane tutta l’attenzione di Giuntoli, Chiavelli e dello stesso Ancelotti è stata dedicata alle due grandi trattative in corso. I primi due sono stati alle prese con Raiola e la Roma per l’affare Manolas. Carlo ha tenuto i rapporti direttamente con James Rodriguez. Appena chiusi gli ultimi dettagli delle ...

CorSport : Del Progetto di Ancelotti fanno parte Koulibaly - Allan e Insigne : Nel Progetto di Ancelotti sono compresi Koulibaly, Allan e Insigne, scrive il Corriere dello Sport. In alternativa ci sono solo le catene come detto proprio dal mister. A meno che non ci siano offerte così folli da essere prese in considerazione. Però il Napoli, a dicembre, ha resistito al Psg che voleva Allan. E poi ha blindato KK con una clausola da 150 milioni di euro. E ha persino messo pace con Insigne con il caffè del primo maggio in ...