CorSport | “Icardi apre al Napoli | l’Inter gradisce”

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardila. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il: La preferenza di Mauro resta probabilmente la Juventus, perché un trasferimento a Torrino gli consentirebbe di non allontanarsi troppo dalla famiglie e dalla nuova casa da 8,5 milioni di euro acquistata nel quartiere più cool di Milano”. Juventus che deve ancora sistemare Mandzukic e Higuain. Il suo stipendio Aggiunge il quotidiano: Ecco perché negli ultimi giorni l’attaccante di Rosario ha aperto al: non la considera una scelta. di ...

