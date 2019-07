Coppia fa sesso sul davanzale della finestra e precipita dal 9 piano | lei muore sul

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Unastava facendosuldi unadel loro appartamento al nonodi un palazzo quando ha perso l’equilibrio ed èta nel vuoto per diverse decine di metri. La donna è morta sul colpo per un trauma cranico, l’uomo invece si è salvato solo grazie al fatto che il corpocompagna gli ha attutito la caduta. È successo il 5 luglio scorso in Russia, a San Pietroburgo, ma la notizia è stata data solo oggi, come riferisce il Sun. FQ Magazine Tiziana Rivale e le uscite sul matrimonio di Tiziano Ferro e sui partigiani: sarà confermata per Tale e Quale Show? Secondo quanto hanno riferito i vicinialla polizia, la sera del 5 luglio i due avevano dato una festa nel loro appartamento: la situazione era poi degenerata, trasformandosi in un ...

