Commissione UE | M5S replica alla Lega | Siete voi ad aver violato l' accordo con

Parlamento Ue - Ursula Von der Leyen eletta presidente della Commissione | Lega contraria - decisivi i voti di M5s : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Ursula von der Leyen è lady Europa : presidente della Commissione Ue - decisivi 14 voti M5S : Sarà la tedesca Ursula von der Leyen a guidare la prossima commissione europea, divenendo così la prima donna nella storia europea a presiedere l'esecutivo comunitario. Dopo il via...

Ursula Von Der Leyen eletta presidente della Commissione Ue : M5s decisivo - no della Lega : Dopo le timide aperture arriva il tweet al vetriolo del deputato leghista Borghi. L'ex ministro della difesa della Germania...

Martin Selmayr - il controverso segretario generale della Commissione Ue. M5s : “Segno di svolta” : Il suo nome è legato a doppio filo a quello di Ursula von der Leyen. Quando otterrà i voti dell’Eurocamera, visto che a quanto risulta otterrà la maggioranza, il segretario generale della Commissione europea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco Martin Selmayr, non sarà riconfermato nella sua carica attuale. Selmayr e Ursula von der Leyen sono entrambi tedeschi ma in base ad una regola non scritta il segretario generale, ...

Russiagate - M5s prepara la Commissione d'inchiesta. La Lega valuta se firmare : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la Commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo ...

Fondi ai partiti - M5s presenta pdl per Commissione d’inchiesta alla Lega. Carroccio : “Valuteremo prima il testo” : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. ...

Russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una Commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Partiti : fonti M5S - ‘pronta pdl per Commissione inchiesta su finanziamenti’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Il M5S ha pronta la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i Partiti che, secondo quanto previsto dal contratto, sarà sottoposta dal nostro capogruppo alla Camera alla firma del capogruppo della Lega”. Si apprende da fonti M5S.L'articolo Partiti: fonti M5S, ‘pronta pdl per commissione inchiesta su finanziamenti’ sembra essere il primo ...

Lega : Marcucci - ‘Salvini pessimo avvocato - M5S per Commissione annacquata’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Salvini sarà anche un ottimo agitatore delle folle, come avvocato difensore è un disastro. Ignorare il ruolo, le presenze ed i rapporti del suo ex portavoce Savoini diminuisce la sua credibilità. Ci dica piuttosto se la norma del decreto Crescita sulle donazioni dall’estero ha favorito qualche fondazione di sua conoscenza?”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a Commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a Commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Banche : Pd a M5S - ‘nostri membri Commissione già comunicati’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Contrariamente a quanto affermato da ‘fonti’ del M5S, i nomi dei parlamentari del Pd che faranno parte della commissione d’inchiesta sulle Banche sono stati regolarmente comunicato alle Presidenze delle Camere”. Lo rende noto una nota dell’ufficio stampa del Pd al Senato.L'articolo Banche: Pd a M5S, ‘nostri membri commissione già comunicati’ sembra essere ...

