Comic Con 2019 dal 18 al 21 luglio | tutti i panel dedicati alle serie tv

Aziz Ansari su Netflix con uno special Comico - la star di Master of None a muso duro contro i vizi della società : Aziz Ansari torna su Netflix con uno spettacolo di stand-up comedy dal titolo Right Now. Lo special, disponibile in streaming da oggi, segue Buried Alive e Live at Madison Square Garden, anch'essi presenti sulla piattaforma. Aziz Ansari: RIGHT NOW è diretto da Spike Jonze e mostra la star di Master of None condividere con il pubblico esilaranti spunti, esperienze e opinioni sulle manie e i vizi della società americana contemporanea. Discute ...

Sarah Paulson dice no ad American Horror Story 1984 : i fan si consoleranno al prossimo Comic-Con 2019? : Non c'è speranza per i fan di American Horror Story 1984 che questa volta brancolano davvero nel buio a due mesi dalla messa in onda della loro serie preferita. Il nuovo capitolo della serie antologica firmata da Ryan Murphy sta facendo sudare un po' tutti e non per via del caldo ma per i no che stanno sconvolgendo tutti. Dopo quello di Evan Peterse, ieri è arrivato anche quella di Sarah Paulson. Anche lei ha detto no ad American Horror Story ...

Eliza Taylor e Bob Morley al Comic-Con di Montreal tra The 100 e il matrimonio : “Il giorno più bello della nostra vita” : Un mese fa, Eliza Taylor e Bob Morley hanno sorpreso i fan quando hanno annunciato di essersi sposati. La notizia shock ha fatto il giro dei social, e le reazioni iniziali sono state disparate. C'è chi ha pensato a uno scherzo, chi a una trovata pubblicizzata, aizzata magari dal network CW per invogliare il pubblico a guardare The 100. I due attori, però, molto riservati nella vita privata, hanno confermato il tutto: Eliza Taylor e Bob Morley ...

Parte il conto alla rovescia al Lucca Comics & Games 2019 con una marea di dettagli : Lucca Comics & Games dà forma e corpo al tema dell'anno, Becoming Human, un manifesto culturale che prende vita attraverso il programma, le sue diverse interpretazioni, le occasioni di approfondimento, le riflessioni che nascono. Ecco il comunicato che ci avvicina all'evento.Cosa ci rende umani? In che modo, con quali strumenti e attraverso quali forme espressive manifestiamo la nostra umanità? Il festival ambisce a diventare il palcoscenico ...

Marvel's Avengers sarà protagonista al San Diego Comic-Con con "nuovi entusiasmanti contenuti" : Non si può di certo affermare che il primissimo trailer di Marvel's Avengers abbia convinto tutti i fan dell'universo Marvel e tutti i giocatori ma allo stesso tempo si è visto troppo poco per giudicare un progetto estremamente ambizioso che coinvolge non solo Crystal Dynamics ma anche Eidos Montreal e in generale moltissime risorse e studi di Square Enix.Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One, Stadia e ...

Ufficiale - il cast de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019 per l’addio ai fan : occhio ai grandi assenti : Ci sarà il cast (o quasi tutto) de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019, dove saluterà per l'ultima volta i fan nella grandissima Hall H dell'evento californiano. Dopo aver saltato la convention dello scorso anno perché impegnati nella produzione della stagione conclusiva, gli attori incontreranno di nuovo il pubblico per un addio dolce-amaro a una delle serie TV più amate e premiate degli ultimi anni. Secondo i primi dettagli ...

The Walking Dead e Fear the Walking Dead al Comic-Con 2019 per l’addio di Danai Gurira : I panel e il programma completo del Comic-Con 2019 sta prendendo forma giorno dopo giorno e proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma che anche The Walking Dead e Fear the Walking Dead saranno presenti con cast e crew quasi al gran completo. Non è ancora noto quali star parteciperanno ai panel ma i fan potrebbero trovare sul palco Norman Reedus, Melissa McBride e Danai Gurira per quello che potrebbe essere l'addio alla serie di ...

Batwoman e Pennyworth aprono il Comic-Con 2019 tra l’addio a Supernatural e il ritorno del cast di Riverdale senza Luke Perry : L'evento dell'anno sta per avvicinarsi e i primi dettagli sono quelli che WBTV ha rivelato nelle scorse ore alzando il sipario sulle serie che saranno presenti al prossimo Comic-Con 2019 di San Diego. Il momento di agonia per i fan delle serie sta ufficialmente per terminare e dopo questa settimana saremo catapultati sui set dove le riprese dei nuovi episodi prenderanno forma e le novità annunciate all'evento di San Diego che raccoglie decine di ...

La sai l’ultima? Un programma Comico riproposto fuori tempo massimo e con un problema non da poco : non fa ridere : “La sai l’ultima? Ezio Greggio dopo anni di Striscia la notizia vuole condurre un programma tv tutto suo“, deve essere nata così per un misunderstanding con i vertici Mediaset l’idea di un reebot non richiesto e fuori tempo massimo. La trasmissione è stata per anni il simbolo della tv delle vacanze, leggera e a tratti divertente. Anche il simbolo della comicità che fu, oggi spazzata via dai veri comici, sempre pochi, e ...

La reunion di Angel ci sarà ma solo al New York Comic-Con : David Boreanaz grande assente? : La reunion di Angel diventa finalmente realtà. Per festeggiare il ventennale dal debutto della serie spin-off di Buffy, il cast sarà presente al prossimo New York Comic-Con ma con qualche eccezione. L'annunciata reunion era stata già discussa da David Boreanaz qualche mese fa, che aveva dichiarato di essere al lavoro su qualcosa di grosso: "Stiamo tornando per i nostri vent'anni. È fantastico essere stati graziati con uno show come ...

Roberto Benigni riparte dal suo unico flop : il "Gepetto" con cui il Comico gioca il riscatto : Avremo una rivincita di Natale? È possibile. Diciassette anni fa nel Natale del 2002, Roberto Benigni uscì col suo Pinocchio. Che doveva essere un trionfo, in Italia (costo, 45 milioni di dollari) e in America dove l' attore- regista dopo il trionfo de La vita è bella era ritenuto una hot property,

Death Stranding : Hideo Kojima ed il regista Nicolas Winding Refn parteciperanno al San Diego Comic Con : Nella giornata di oggi il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha annunciato attraverso Twitter che presenzierà al San Diego Comic Con.Oltre a lui, come riporta Twinfinite, sarà presente anche il regista danese Nicolas Winding Refn che all'interno del gioco interpreta il personaggio di Heartman.Ora che Death Stranding ha finalmente una data di uscita, Kojima sta pian piano svelando alcuni dettagli del gioco. Recentemente il director ha ...

Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019 per l’ultima volta : una mossa furba di HBO per vincere agli Emmy? : Potrebbe esserci anche Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con 2019. L'evento californiano più atteso dell'anno si avvicina e iniziano a spuntare le prime serie presenti alla manifestazione a cui tutti gli amanti del genere vogliono partecipare. Dopo aver saltato lo scorso anno principalmente perché le riprese dell'ultima stagione erano ancora in corso, la HBO punta a (ri)conquistare il pubblico de Il Trono di Spade al San Diego Comic-Con ...

Conclusa la prima edizione del Vigata Comics a Porto Empedocle in Sicilia : Conclusa la tre giorni del Vigata Comics a Porto Empedocle, dove la Torre Carlo V è stata scelta come location per la fiera del mondo fantasy, del fumetto, del videogioco e dei cosplayer. Grazie al patrocinio gratuito del comune di Porto Empedocle e con l'organizzazione del Mercante di Libri, si sono vissuti tre giorni intensi tra tornei di Videogames e Retrogames con i ragazzi di Gamescollection e i vari stand dove si vendeva di tutto, dal ...