Colpo alla mafia sulla rotta Palermo-New York

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci tenta il Colpo dal metro. Batki-Pellacani in finale dalla piattaforma sincro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.09: Ovviamente sono dodici i protagonisti della finale. Tocci sarà il quinto a salire sul trampolino, visto che ha chiuso all’ottavo posto la qualifica. 8.05: Il calabrese difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa. Non sarà assolutamente facile ripetersi, visto che Giovanni non è al 100%. 8.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz’ora la finale del metro maschile ...

Calciomercato Bari - Antenucci il grande Colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari.A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.ufficiale il trasferimento di ...

Juve Stabia - doppio Colpo in entrata per le Vespe : Mallamo ed Elia : S. S. Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio. Alessandro Mallamo con la maglia nerazzurra ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di ...

“Lasciatemi stare”. Antonella Clerici - l’esclusione dalla Rai è un Colpo a cuore : Per Antonella Clerici bisognerà aspettare il 2020, “perché non ci sono prime serate per lei” dice la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che nega dissapori con la conduttrice. Eppure Antonella Clerici, che aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello, trasmissione che non è stata riconfermata come pure Sanremo Young, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico, non l’ha presa benissimo. Su Twitter ...

Tour de France 2019 - risultato terza tappa : Colpo doppio di Julian Alaphilippe! Vittoria in solitaria e maglia gialla per il francese : Era il corridore più atteso e non ha deluso le aspettative, imponendosi con un altro numero da vero fuoriclasse. Julian Alaphilippe fa doppietta nella terza tappa del Tour de France 2019, trionfando in solitaria sul traguardo di Épernay e conquistando anche la maglia gialla. Il 27enne della Deceuninck-Quick Step manda in estasi i tifosi Francesi grazie ad un’azione solitaria partita a oltre 15 km dal traguardo, che gli permette di mettere subito ...

Classifica Tour de France 2019 - terza tappa : Colpo doppio - Julian Alaphilippe in Maglia Gialla! : Il Tour de France 2019 dopo una due giorni in Belgio torna in madre patria e subito un transalpino ad esaltarsi nella terza tappa: Julian Alaphilippe vola in solitaria verso il traguardo di Èpernay e centra il colpo doppio. Per lui successo e anche Maglia Gialla. È il fenomeno d’Oltralpe il nuovo leader della Grande Boucle. Andiamo a scoprire la Classifica generale aggiornata. terza tappa Tour de France 2019: Classifica generale 1 Julian ...

Bimba muore sul Colpo! Il nonno perde la presa e la nipote precipita giù dalla crociera : La tragedia in crociera, sulla Freedom of the seas, dove la famiglia della vittima stava trascorrendo le vacanze. Immane tragedia in crociera, dove una Bimba è scivolata dalle braccia del nonno, precipitando per decine di metri da uno dei ponti della nave e cadendo su una banchina del molo. Una caduta che non le ha lasciato scampo e che l'ha uccisa sul colpo. Teatro dell'atroce incidente la Freedom of the seas, una delle navi da ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini difesa da Maurizio Costanzo : "Cosa dovete riconoscerle" - Colpo alla Rai : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono stati sostituiti alla conduzione de La vita in diretta. Al posto dei due - che a inizio stagione non andavano poi così d'accordo - a settembre ci saranno Lorella Cuccarini e il giornalista del Tg1 Alberto Matano. La Fialdini non dovrebbe però rimanere senza

Neonata trovata morta nel tevere : un Colpo alla testa la causa del decesso : Molto probabilmente la Neonata è stata gettata nel fiume tevere quando era ancora viva. Omicidio volontario su cui stanno indagando le Forze dell’Ordine dal momento del ritrovamento avvenuto sabato pomeriggio nel fiume capitolino. Secondo il medico legale la piccola era nata da massimo due giorni ed è stata colpita alla nuca prima di essere lasciata in balia delle acque, ancora in vita. Il luogo dell’omicidio è il Ponte Ponte di ...

Perugia - Colpo di sonno alla guida dopo la notte di divertimento : morto a 20 anni - due amici gravissimi : È pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la statale SS318 nei pressi di Gubbio (Perugia): un giovane di 20 anni è...

Il Colpo è… social : Amelia chiama Sforzini alla Vastese tramite Instagram : Marco Amelia è l’allenatore della Vastese e si candida a togliersi soddisfazioni anche da tecnico dopo quelle da portiere. L’intenzione è quella di raggiungere il miglior risultato possibile, sono in corso valutazioni per costruire una squadra all’altezza. Un nome che stuzzica è quello dell’attaccante Ferdinando Sforzini, i due sono amici e non è da escludere un accordo. La ‘chiamata’ è arrivata via ...

Duro Colpo alla criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e provincia : Un maxi sequestro per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro. E’ stato eseguito dalla Polizia a carico

Colpo alla mafia a Palermo - le intercettazioni : Una rapina a una sala slot che non andava toccata, gli autori del Colpo obblligati a restituire il bottino dopo una sorta di processo sommario da parte di Cosa Nostra. E' emerso dall'operazione della polizia di Palermo contro il mandamento mafioso del Brancaccio, e in particolare della famiglia di Corso dei Mille. Numerosi gli arresti. Nel video diffuso dagli investigatori, la conversazione intercettata a proposito del Colpo e dei soldi da ...

RABIOT ALLA JUVENTUS : TUTTO FATTO/ L'ennesimo Colpo a costo zero dei bianconeri : RABIOT ALLA JUVENTUS, TUTTO FATTO. Ecco L'ennesimo colpo a costo zero dei bianconeri: da Pirlo a Pogba, passando per Khedira e…