Coez raddoppia a Milano | biglietti in prevendita per il 2° concerto al Mediolanum Forum

(Di mercoledì 17 luglio 2019). Quando al primoannunciato aldi Assago mancano ancora diversi mesi,annuncia il sold out della prima tappa e il raddoppio dell'evento.L'artista si esibirà aldi Assago () non sono il 27 ottobre (tutto esaurito) ma anche il 26 novembre.Il sold out della tappa milanese segue le tre anteprime di E’ sempre bello in tour che si sono tenute lo scorso maggio al Palazzo dello Sport di Roma.28 maggio, 29 maggio e 31 maggio pera Roma era tutto esaurito. La tournée partirà con un-evento all'Arena di Verona il 29 settembre e dal 12 ottobre al 26 novembre nei palasport d'Italia.Il nuovoannunciato oggi ed in programma achiude la prima tranche della tournée che porterà l'artista al Pala Alpitour di Torino il 12 ottobre, al Modiglianidi Livorno il 4 novembre, al Mandeladi ...

