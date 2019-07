“City on a Hill” | a settembre su Sky la serie tv con Kevin Bacon

ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Arriva ain esclusiva su Sky "City on a Hill", lanata da un'idea del Premio Oscar Ben Affleck, che è anche produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Creata dalla mente di Chuck MacLean, laracconta la Boston dei primi anni '90: nella capitale del Massachusetts non c'è giustizia, corruzione e razzismo hanno corroso la polizia.Nel cast un eccezionale, alias Jackie Rohr, veterano della Fbi, corrotto ma stimato, protagonista dellainsieme ad Aldis Hodge, nel ruolo del vice-procuratore distrettuale Decourcy Ward, che si trasferisce da Brooklyn a Boston con l'intento di riportare la giustizia in città. La, firmata Showtime e su Sky Atlantic dal 3ogni martedì alle 21.15, racconta e segue il cosiddetto Boston Miracle, il fenomeno che iniziò a debellare la violenza dalla città e che ne rappresentò realmente la sua rinascita.