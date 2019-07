Chiara Ferragni affianca Naomi Campbell nella giuria di Making The Cut

Chiara Ferragni : a Tokyo per il programma Making the cut : Chiara Ferragni svela il motivo per cui si trova a Tokyo. La seguitissima influencer prenderà parte ad un prestigioso programma Nei giorni scorsi da Tokyo Chiara Ferragni ha regalato ai suoi milioni di fan tante soddisfazioni. Tra momenti passati insieme alla sua famiglia ed outfit super colorati, la bella influencer ha fatto intendere però di essere […] L'articolo Chiara Ferragni: a Tokyo per il programma Making the cut proviene da Gossip ...

Notte di passione senza Leone! Chiara Ferragni e Fedez scatenati a Tokyo : In una settimana di vacanze trascorse a Tokyo, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi dei momenti piccanti per celebrare la loro vita di coppia. Può dirsi una settimana avvincente quella che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni in Giappone. La biondissima influencer marketing starebbe mantenendo il riserbo su un progetto top secret. E tra visite presso i negozi dedicati ai Pokémon e capatine ai vari siti per collezionisti di ...

FaceApp Challenge - come invecchieranno i famosi : da Aurora Ramazzotti a Chiara Ferragni : Spopola in rete la FaceApp Challenge, una sorta di sfida raccolta anche dai famosi che permette di scoprire come saremo “da grandi” utilizzando un’app capace di simulare l’invecchiamento del volto. Hanno risposto all’appello numerosi personaggi famosi che hanno condiviso le loro foto meglio riuscite.Continua a leggere

Fedez e Chiara Ferragni come Sailor Moon e Naruto : La fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez sono in viaggio a Tokyo e le foto in versione cosplayer di Sailor Moon e Naruto non sono state particolarmente apprezzate dai fan dei due personaggi, mentre si trova in Giappone, la coppia ha deciso infatti di scattarsi alcune foto in cui appare con il look dei loro beniamini animati, tuttavia non tutti i follower hanno gradito. Chiara Ferragni ha voluto diventare Sailor Moon, Fedez, ha invece voluto ...

Chiara Ferragni : “Sono diventata la mia eroina” - in foto come non l’avete mai vista : Sailor Ferry strega Tokyo, è Chiara Ferragni la nuova guerriera La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone procede a gonfie vele, e chi segue entrambi su Instagram lo sa bene: i due hanno condiviso con i loro follower foto e video in cui i sorrisi sono fanno da protagonisti assoluti e in cui […] L'articolo Chiara Ferragni: “Sono diventata la mia eroina”, in foto come non l’avete mai vista proviene da Gossip e Tv.

Il trattamento per avere gli zigomi di Chiara Ferragni e di Meghan Markle : Beauty star: il nuovo trend sono i trattamenti che tonificano i muscoli

Chiara Ferragni - foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio : «Come fai?» : Chiara Ferragni e la foto di famiglia con Fedez e Leone a Tokyo. Ma i fan notano un dettaglio: «Come fai?». I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno nella capitale...

Chiara Ferragni fa la linguaccia e i fan la attaccano - : Ludovica Marchese A seguito di un tenero scatto fatto con il figlioletto Leone, Chiara Ferragni diventa il bersaglio del web per la sua lingua giudicata dagli hater troppo lunga Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Giappone per motivi di lavoro ma, questa volta, hanno deciso di portare con sé anche il pargoletto e trasformare l’intero soggiorno in una vacanza di famiglia. Così, tra uno shooting e l’altro, l’influencer si è ...

Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li/ Foto - in vacanza a Tokyo : Japan Style : Fedez e Chiara Ferragni come Kakashi e Chun-li: la coppia in vacanza in Giappone insieme al piccolo Leone, le ultime news.

Chiara Ferragni e le microfantasie : la stampa mini conquista anche lei : Gli abitini dallo stile un po’ francese sono un passe partout estivo che resta delizioso a prescindere dalle mode: lo conferma anche Chiara Ferragni, che sul suo feed Instagram sfoggia una serie di capi leggeri ed estivi uno più grazioso dell’altro, che hanno come comune denominatore il fatto di avere una stampa in formato mini. Chiara Ferragni e le microfantasie: Las Vegas A Las Vegas, Chiara sfoggia un abitino con una microfantasia ...

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sul letto - ma i fan notano due particolari : «Combo letale» : Chiara Ferragni e la foto con il piccolo Leone sul letto. I fan notano due particolari: «Combo letale». L'influencer più famosa del mondo è sbarcata in Giappone per...

"Un ascensore - no?!" E Chiara Ferragni sbotta su Instagram - : Ludovica Marchese Chiara Ferragni e Fedez sono costretti a sollevare il passeggino perché non ci sono alternative alle scale. Chiara: “Potevano metterlo un ascensore, no?!” Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio la coppia social del momento. Giovani e simpaticissimi, si sono guadagnati il supporto dei fan con la loro genuinità e uno stile di vita non alla portata di chiunque. Non solo case nei quartieri più alla moda, auto ...

Chiara Ferragni incinta di nuovo? Gli indizi su Instagram : Chiara Ferragni è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger sarebbe in attesa del secondo figlio da Fedez. La conferma sembra arrivare direttamente da Instagram, dove numerosi fan hanno iniziato in queste ore a fare gli auguri all’influencer e al marito. Tutto è iniziato quando Chiara ha pubblicato sui social un tenero scatto di Leone. La famiglia è tornata da poco dalle vacanze trascorse sul lago di Como e la Ferragni ...

Chiara Ferragni è incinta! Social impazziti e pioggia di auguri : Insistono le indiscrezioni rispetto alla possibilità che Chiara Ferragni sia incinta del suo secondo bambino. Leone avrà un fratellino? Ancora non ci sono conferme, ma sui Social network la notizia rimbalza da un po’. In particolare, sotto alle foto di Leo che mamma Chiara pubblica sul suo account Instagram (e sono davvero tante) si moltiplicano i commenti in cui si allude al fatto che la fashion blogger sia in dolce attesa.\\ “Che bello! Leo ...