Chi l' ha visto? - Speciale Estate 2019 | stasera la prima puntata su Rai3

Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Abbiamo visto la partita insieme. Ho preso dei risChi…” : “Chiesa? Si è seduto con me, abbiamo visto la partita insieme. E’ un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di futuro. Lui è un giocatore della Fiorentina e vogliamo tenerlo“. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Stati Uniti dopo la prima partita dei viola nell’International Champions Cup. “Nuovi acquisti? Stiamo lavorando, ma serve tempo. I fiorentini non ...

"Ho visto mio figlio volare. Lui e mio nipote sono morti davanti ai miei ocChi. L'idea di non vederli più - mi toglie le parole" : “Ho detto che vado via di casa perché non riesco più a entrarci. Li ho visti morire davanti ai miei occhi, mio figlio e mio nipote. Dalla veranda stavo parlando con i bambini che erano giù, ho detto loro di entrare. Mia figlia di due anni chiamava suo fratello, ha visto tutto, come ho visto io. Ho visto mio figlio volare, lo hanno tagliato a metà. E mio nipote anche.Queste sono le parole di Alessandro ...

Ecco il mondo visto con gli ocChi degli animali : Il mondo visto con gli occhi degli animali La nostra visione del mondo, dei paesaggi e della natura, è diversa da quella degli animali. L’occhio umano, ha una visione di… L'articolo Ecco il mondo visto con gli occhi degli animali proviene da Essere-Informati.it.

Ascolti TV | Mercoledì 10 luglio 2019. Manifest 11.1% - SuperQuark 10.9% - Chi l’ha Visto? 9.7% - Battiti Live 9.4% - Quarto Grado 8.8% : Manifest - Melissa Roxburgh e Josh Dallas Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.960.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.974.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Blood & Treasure ha interessato 819.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.691.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

"Ti prego - portami a casa". Nell'audio di "Chi l'ha visto" - la supplica di Marco Vannini in agonia : Un audio straziante di 49 secondi, nei quali Marco Vannini chiede di essere portato via da casa Ciontoli, mentre il capofamiglia Antonio è al telefono con un operatore del 118. A pubblicarlo è Chi l’ha visto? e la qualità del file, ripulito, è tale da far comprendere l’intera conversazione tra i due. In sottofondo si sente la voce di Vannini che, sofferente, supplica i Ciontoli di riportarlo dai ...

Chi l'ha visto : questa sera l'ultima puntata sui casi Vannini e Ragusa : Chi l'ha visto, lo storico programma di approfondimento che tratta le vicende di persone scomparse tornerà anche stasera alle 21.20 su rai 3. La puntata di oggi, 10 luglio, si occuperà di due casi che hanno molto fatto discutere: Vannini e Ragusa. Federica Sciarelli questa sera condurrà l'ultimo appuntamento di quest'anno. A questa puntata, poi, seguiranno due speciali che saranno trasmessi il 17 e il 24 luglio....Continua a leggere

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Marco Vannini e di Roberta Ragusa : Nell'ultima puntata della stagione saranno svelati nuovi indizi sulla morte del giovane Vannini e si ricostruirà tutta la vicenda del caso Ragusa, in occasione del giorno della sentenza per Logli.

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da ChicChi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

Marco Vannini/ Ciontoli - telefonata 118 : audio choc "portami a casa" - Chi l'ha visto - : Omicidio Marco Vannini, il caso a Chi l'ha visto: spunta l'audio choc ripulito della telefonata al 118 in cui il ragazzo supplica Ciontoli 'portami a casa'.

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit prende a pugni Hakan dopo averlo visto picChiare Demet : Il fenomeno Bitter Sweet, la serie tv turca con protagonista Ozge Gurel sta letteralmente impazzendo in Italia. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ferit Aslan si scaglierà come una furia contro Hakan Onder dopo aver scoperto che ha provocato l'incidente ai genitori di Bulut e ha picchiato Demet. Bitter Sweet: Hakan scopre che la moglie ha abortito Dalle anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda ...

MotoGp – Vinales sincero : “potevamo solo Chiudere dietro Marquez. Appena ho visto Crutchlow dietro ho detto : cavolo!” : Maverick Vinales chiude secondo il Gp di Germania e ammette di non aver potuto fare di meglio. Il pilota spagnolo fa sorridere con una particolare esclamazione sul terzo posto di Crutchlow Secondo posto per Maverick Vinales nel Gp di Germania. Il pilosta spagnolo ha chiuso dietro uno strepitoso Marc Marquez, consapevole di non poter fare di meglio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota Yamaha ha analizzato così la gara: ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera l'inChiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia. Prosegue l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

Chi l’ha visto : servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 : Chi l’ha visto: servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 Oggi 3 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 3 torna il consueto appuntamento con Chi l’hai visto. Il programma televisivo, condotto da Federica Sciarelli, approda ad un nuovo appuntamento con tanti servizi di approfondimento. Anche questa settimana la trasmissione si dedicherà alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi irrisolti. Non ...

L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricChito previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 : L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo internazionale che aveva sottoscritto nel 2015. La notizia è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e confermata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, i cui ispettori hanno