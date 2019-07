Chi è Margaret Hamilton | la donna che rese possibile lo sbarco sulla Luna

dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lofugrazie al coraggio e alla straordinaria forza di una. I suoi calcoli infatti consentirono agli astronauti di portare a termine la missione e mettere per la prima volta piede. Classe 1936,era una brillante informatica e divenne famosa per aver sviluppato il software che si trovava a bordo della navicella del programma Apollo. Per quasi cinquant’anni venne dimenticata, sino a quando Barack Obama decise di premiare il suo contributo per l’umanità, consegnandole la medaglia presidenziale della libertà. Esile eppure fortissima, con grandi occhiali e un sorriso dolce,fra il 1969 e il 1972 collaborò con la Nasa per realizzare il computer di bordo dell’Apollo. Il software, ritenuto fondamentale dagli astronauti, aveva il compito di guidare le operazioni più delicate nello Spazio, in ...

CaprioAntonella : 'C'è qualcosa nel luogo dove si nasce. Non tutti lo sanno. Solo chi è strappato a forza lo sa. Un cordone sepolto… - Invisibile_91 : RT @danpuzzle72: “Chi ti ama c’è sempre, c’è prima di te, prima di conoscerti.” ( Margaret Mazzantini, Non ti muovere) - guastellae : RT @lenotedeltempo: C'è qualcosa nel luogo dove si nasce. Non tutti lo sanno. Solo chi è strappato a forza lo sa. Un cordone sepolto nella… -