Che sta succedendo a Vettel?

Gioco d’azzardo - scatta il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni : Che cosa non vedremo più e cosa resta lecito : Da lunedì 15 luglio il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse è diventato ufficiale per tutti. A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che con l’articolo 9 si proponeva di contrastare la ludopatia, anche le ultime deroghe concesse da un emendamento alla manovra ai contratti ancora in essere sono scadute. Vietata, quindi, qualsiasi forma di sponsorizzazione “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o ...

New Connection : arrestato anChe Salvatore Gambino sindaco di Torretta : Blitz internazionale contro Cosa Nostra di Palermo e la criminalità organizzata statunitense. Oltre 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo,

Allerta «sunburn tattoo» : l’ultima follia su Instagram (da non copiare e perché) : Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn tattoo: l'ultima follia su Instagram (da con copiare) Sunburn ...

MiChelle Hunziker e la barboncina Lilly : «Sono rimasta incinta e ha avuto una gravidanza isterica - siamo in simbiosi»» : Oltre alla sua numerosa famiglia allargata, Michelle Hunziker ha un amore innato per i suoi cani. La conduttrice infatti è inseparabile dai suoi due barboncini, Lilly e il figlio Leone. Tale è il legame che quando Michelle è rimasta incinta di Sole, la sua barboncina ha avuto una gravidanza isterica. Per due volte è successa la stessa cosa: “Lilly ha desiderato tanto questa maternità. Lei è arrivata dieci anni fa e fin da subito siamo entrate ...

Atletica - Meeting Padova 2019 : Marcell Jacobs brilla sui 100 - bene anChe Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.80 ventoso : Il 33° Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato per il fantastico 10.03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità. Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è ...

Di Maio incontra gli attivisti M5s Lazio e arriva anChe Di Battista : Alessandro Di Battista arriva all’ingresso della grande sala, dove è stata convocata l’assemblea M5s Lazio, e viene accolto dagli attivisti che gli chiedono selfie e foto. Luigi Di Maio fa il suo ingresso e sale subito sul palco. I due non hanno il tempo di incrociarsi.Il capo politico M5s sta girando l’Italia per ascoltare i meet up sui territori e oggi è il turno di quelli laziali. Non poteva mancare colui che, ...

Nuove foto di Xiaomi Mi A3 - Che sarà il protagonista dell’inaugurazione del Mi Fan Club Lecce : Xiaomi Mi A3, che sarà presentato tra soli due giorni, si mostra in Nuove foto e sarà il protagonista dell'inaugurazione del Mi Fan Club di Lecce. L'articolo Nuove foto di Xiaomi Mi A3, che sarà il protagonista dell’inaugurazione del Mi Fan Club Lecce proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Rabiot sicuro : “sogno un gol all’esordio allo Stadium. Buffon? L’ho ringraziato perchè…” : Il centrocampista francese si è proiettato già all’esordio allo Stadium, sognando ovviamente una vittoria e magari un gol Si suda e si lavora alla Continassa, la Juventus si prepara alla nuova stagione con una rosa rinforzata, di cui fanno parte anche Ramsey e Rabiot. Lapresse Il francese ha parlato alla tv ufficiale della società bianconera, esprimendo la propria emozione per questa nuova esperienza: “uno dei motivi che mi ha ...

Lucca - 12enne resta impigliata con i capelli nel bocChettone della piscina : è grave - 6 indagati : Sono sei gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente verificatosi sabato scorso in una piscina idromassaggio del bagno Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, in seguito al quale una bimba di 12 anni, originaria di Parma, è in fin di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, il malore o fatto che la piccola possa essere rimasta impigliata con i capelli in un bocchettone della vasca.Continua a leggere

Fermato mentre guida l’auto intestata alla moglie : multa e sequestro del mezzo. Le nuove norme del codice della strada Che nessuno conosce : Un uomo ha provato a spiegare ai vigili che circolava su un’auto con targa estera soltanto perché è intestata alla moglie e ha anche mostrato la carta di circolazione sulla quale c’è il nome della donna (che con il matrimonio ha acquisito il cognome del marito). Ma i vigili urbani sono stati inflessibili: hanno elevato un verbale da oltre 400 euro e disposto il sequestro della vettura. Il motivo? Il Decreto sicurezza, entrato in vigore nel ...

Tuffi : Oleksii Sereda - il bambino ucraino di 13 anni Che sta incantando ai Mondiali. Un fenomeno di talento e precocità : Storie di giovani talenti, storie di futuri campioni? Nel mondo dei Tuffi non è certo una novità parlare di enfant prodige e di piccoli fuoriclasse che, gareggiando nel mondo dei grandi, qualcosa di bello fanno vedere, promettendo fuochi e fiamme per quel che sarà. E’ il caso del giovanissimo classe 2005 ucraino Oleksii Sereda, tra i personaggi della rassegna iridata in corso di svolgimento in Corea del Sud. Il ragazzino, che a dicembre ...

Rocco Hunt - l'annuncio su Instagram Che spiazza i fan : 'Non me la sento di continuare' : Rocco Hunt lascia la musica. E' questo il clamoroso annuncio che il giovane cantante campano ha fatto poche ore sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove ha spiegato con un post i motivi che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione che ha lasciato senza parole i suoi numerosissimi fan. Un lungo post-sfogo, dove Rocco dice che lo stanno privando della sua libertà e che per questo motivo ha deciso di gettare la spugna e di darla per ...

Cucchi - altri otto carabinieri a processo per i depistaggi : anChe alti ufficiali : otto carabinieri sono stati rinviati a processo nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi. - Un altro processo, il quarto, per...

Dai Ferragnez ad Alessandro Borghi : le star Che giocano a «come saremo a 80 anni» : Fedez e Chiara FerragniNicola SavinoFrancesco Barra e Claudio SantamariaEnrico MentanaFedez e Chiara FerragniFedezMariano Di VaioFedez e Chiara FerragniAlessandro GassmannEuridice AxenRovazziEros RamazzottiDiego PassoniAurora Ramazzotti e GoffredoUn gioco, un passatempo estivo, un modo per esorcizzare il tempo che passa o per non prendersi troppo sul serio. Se avete dato un’occhiata, almeno una volta, ai social network negli ultimi giorni ...