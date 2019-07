Che ne sarà del commissario Montalbano ora che Andrea Camilleri è morto?

SaracinesChe abbassate domani a Vittoria durante i funerali di Simone : Saracinesche abbassate domani a Vittoria anche per i funerali del piccolo Simone. Confcommercio Vittoria aderisce al lutto cittadino

Fondi Lega - Delrio : “Salvini umilia il Parlamento. Occupiamo commissioni finché non sarà restituita dignità” : La seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, che stava trattando il decreto sicurezza, è stata sospesa dopo che i deputati del Pd hanno ‘occupato’ il banco di presidenza, per protestare contro la mancata risposta del ministro degli interni, Matteo Salvini, alla richiesta di riferire in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi. Nel corso della seduta della commissione, il deputato Pd Graziano Delrio ha ...

Il nuovo album di Biagio Antonacci tra richieste impossibile e divertimento sarà il “disco Che verrà” : Il nuovo album di Biagio Antonacci sta per arrivare. A testimoniarlo è l'ultimo video dell'artista di Rozzano nel quale si diverte a fare delle richieste improbabili al suo chitarrista, come quella di provare un Fa Bemolle che non sia troppo molle. Biagio Antonacci ha quindi approfittato di una piccola pausa dal tour con Laura Pausini e tornare in studio per lavorare al suo album, che uscirà prossimamente e darà un seguito naturale a ...

Nuove foto di Xiaomi Mi A3 - Che sarà il protagonista dell’inaugurazione del Mi Fan Club Lecce : Xiaomi Mi A3, che sarà presentato tra soli due giorni, si mostra in Nuove foto e sarà il protagonista dell'inaugurazione del Mi Fan Club di Lecce. L'articolo Nuove foto di Xiaomi Mi A3, che sarà il protagonista dell’inaugurazione del Mi Fan Club Lecce proviene da TuttoAndroid.

Pedemontana Veneta - consiglio approva mozione all’unanimità : verifiChe su lavori e materiali. Regione sarà parte civile : Il consiglio regionale straordinario del Veneto nel pomeriggio ha approvato all’unanimità la mozione delle minoranze sulla Pedemontana Veneta. Anche la maggioranza ha appoggiato il testo che chiede “immediate verifiche straordinarie sull’esecuzione e sui materiali utilizzati nelle opere in cemento armato lungo l’intero tracciato a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini futuri utenti dell’opera e dei livelli ...

Borderlands 3 : Gearbox conferma Che il crossplay non sarà disponibile al lancio : Gearbox ha in programma per oggi una diretta dedicata a Borderlands 3, durante la quale dovrebbero essere svelate alcune novità per l'atteso gioco.Lo sviluppatore ha recentemente annunciato l'evento Celebration of Togetherness per Borderlands 3. Questo incontro online sarà trasmesso in diretta oggi alle ore 16, quindi tra pochissimo.Lo sviluppatore non ha dato alcun suggerimento su cosa verrà mostrato, ma il nome dell'evento ha indotto molte ...

Condannato in vita perché omosessuale! Alan Turing sarà sulle banconote da 50 sterline : Il volto del matematico britannico Alan Turing comparirà sulla nuova banconota da 50 sterline. Lo ha annunciato la Banca d'Inghilterra, che così rende omaggio al genio di Turing, la cui figura è stata riabilitata solamente di recente. Nato a Londra nel 1912 e considerato il padre della moderna scienza informatica, Alan Turing – famoso per la "macchina di Turing" e il "test di Turing" – decifrò il codice Enigma usato dai nazisti contribuendo in ...

Temptation Island 2019 - Raffaella Mennoia : "Ci saranno confronti accesi e clamorosi. Un finale Che non pensavo nemmeno io" : Raffaella Mennoia, autrice di programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne e Temptation Island, è stata intervistata da Giuseppe Candela per FQ - Magazine.La Mennoia, che in tv ha anche ricoperto il ruolo di "postina" per C'è posta per te, ha fornito qualche anticipazione riguardante il rush finale di questa sesta edizione della versione standard di Temptation Island, in attesa della seconda edizione vip che andrà in ...

U&D - Raffaella Mennoia su Sara : 'Avrei tante cose da dire - il web esagerato anChe con lei' : È un'intervista molto interessante quella che Raffaella Mennoia ha rilasciato a "Il Fatto Quotidiano": a poche ore dalla quarta puntata di Temptation Island, infatti, la redattrice ha deciso di anticipare parte delle cose che accadranno nel finale dell'edizione attualmente in onda. La romana, inoltre, ha commentato le tante chiacchiere che sono circolate sulle coppie di quest'anno, arrivando a tirare in ballo Sara Affi Fella, l'ex tronista di ...

Halo Infinite sarà supportato da Sperasoft - lo studio Che aiutò con le animazioni di Mass Effect Andromeda : Halo Infinite è un gioco su cui Microsoft punta molto, poiché con questo titolo si mira a rivitalizzare il franchise di Halo e, sopratutto, sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Scarlett. 343 Industries di occuperà del progetto e sta già ricevendo supporto nello sviluppo da Skybox Labs.Tuttavia, come riporta Generacion Xbox, lo studio riceverà il supporto anche di Sperasoft. Sperasoft, per chi non lo sapesse, ha collaborato con diversi studi su ...

I peperoncini saranno i primi frutti coltivati dalla NASA sulla ISS : ecco perché : La NASA ha annunciato che tra alcuni mesi invierà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alcune piante di peperoncino per farle coltivare dagli astronauti. Si tratta della prima pianta da frutto per l'agenzia aerospaziale americana. L'obiettivo è ottenere i frutti freschi che gli uomini dell'equipaggio potranno consumare, sopperendo alla carenza di cibi saporiti e speziati. I test saranno fondamentali per la "conquista" di ...

Destiny 2 : le mosse finali saranno personalizzabili e influenzeranno le dinamiChe di gioco : Bungie ha svelato nuovi dettagli sulle mosse finali, la nuova meccanica che verrà introdotta con l'espansione Ombre dal Profondo di Destiny 2.In un'intervista con Polygon, il franchise director Luke Smith ha svelato che i Guardiani potranno utilizzare queste abilità quando la barra vitale di un nemico scenderà sotto una determinata soglia. I giocatori sapranno quando sarà possibile attivare una mossa finale grazie a un indicatore a schermo che ...

Il film di Mortal Kombat sarà classificato R - presenti anChe le Fatality : Il film di Mortal Kombat conterrà una serie di contenuti violenti tanto da comportare la classificazione R, e per la gioia di tutti gli appassionati del franchise videoludico anche le Fatality non mancheranno.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Russo, è la prima volta che un film di Mortal Kombat ottiene questa classificazione nonostante il fatto che, dopotutto, da un prodotto come Mortal Kombat non possiamo che aspettarci una certa ...