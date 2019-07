Carta di identità elettronica per gli italiani all' estero | Salvini firma il decreto

In Italia la Carta d’identità elettronica è un miraggio. A Napoli possono volerci anche 67 giorni : La carta di identità elettronica non ha alleggerito per niente il carico degli uffici comunali, anzi. Li ha letteralmente mandati in tilt. Lo scrive oggi Repubblica. “In questo inizio d’estate il Poligrafico ne sforna più di quarantamila al giorno, ma il collo di bottiglia restano i Comuni: gli sportelli sono intasati, e le prenotazioni — che dovrebbero scongiurare inutili e ripetuti pellegrinaggi all’anagrafe — rimandano a data da ...

Food : arriva Carta d’identità alimentare - in digitale 'stile' e intolleranze : Roma, 26 giu. (Labitalia) - Celiaci? Intolleranti al lattosio? Amanti del cibo etnico? Vegani? Per [...]

Arriva la Carta d'Identità Alimentare : mangiare "fuori" diventa facile (e sicuro) : Un semplice pasto fuori casa o un'uscita con amici possono riservare, a volte, brutte sorprese per celiaci, intolleranti al...

Roma - calvario burocrazia : efficenza negata. Odissea Carta d?identità : «Ripassi tra 4 mesi» : Ci si mette di più a fare una crociera intorno al mondo che a ottenere una carta d?identità a Roma: anche quattro mesi e mezzo d?attesa per un?operazione che fino a...

Con la Carta d’identità alimentare tutti sanno quel che puoi (o vuoi) mangiare : Oltre 7 milioni di italiani mangiano fuori casa. Il 2018, ad esempio, è stato l’anno record per la ristorazione di casa nostra (circa 150mila aziende contro le 30mila nel 2011) con un giro d’affari di 85 miliardi di euro. In parallelo cresce l’attenzione dei consumatori verso il cibo salutare. Per cercare di contenere i danni ma anche di rispettare le proprie scelte in contesti più complessi come ristoranti, trattorie e locali. In linea con ...

Bimbo con due madri ottiene diritto alla Carta d’identità : per mesi era stato un “fantasma” : Secondo il Tribunale di Rovereto un Bimbo con due madri ha il diritto di ottenere la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza delle donne, nel rispetto di un atto dello stato civile creato in un altro comune. Il caso è stato reso noto dall'avvocato Alexander Schuster. L'ottobre scorso, dopo la nascita del bambino della coppia (una è la madre partoriente) fuori dalla provincia di Trento, è stata richiesta dalle donne, entrambe ...

Carta d'identità al bimbo con due mamme - per sette mesi era stato un fantasma : Rovereto, il giudice impone al Comune di riconoscere le due donne: finora, anche quella che ha dato alla luce il bambino era stata esclusa dai suoi documenti. Con una serie di diritti negati a cascata, dalle vacanze all'iscrizione all'asilo nido

Venezia : niente Carta d'identità alla figlia di una coppia gay : E' empasse all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto: pratica sospesa in attesa delle direttive ministeriali

L'anagrafe non sa cosa scrivere su "padre" e "madre" : negata Carta d'identità alla figlia di coppia gay : A Venezia c’è una bambina senza identità. È più di un mese che gli impiegati dell’ufficio anagrafe del comune di Favaro Veneto non sanno come compilare il documento - la carta d’intentità - con i dati anagrafici di Anna (nome di fantasia), sei anni, figlia di due donne.La “colpa” è del decreto ministeriale voluto da Matteo Salvini che, da aprile 2019, ha sostituito la ...

Nuova Carta di Identità 2019 : nuovo modello Ue - come cambia il documento : Nuova Carta di Identità 2019: nuovo modello Ue, come cambia il documento Continua il lungo percorso che porterà alla completa rottamazione dei documenti d’Identità tradizionali. Dopo l’introduzione del documento elettronico, l’Ue ha approvato un regolamento che introduce dei nuovi requisiti minimi di sicurezza non solo per ridurre il rischio di frode ma anche in vista di una maggiore uniformità tra le carte rilasciate dai singoli ...

Addio vecchia Carta d’identità : l’Unione Europea la manda in pensione per evitare frodi : Va in pensione il vecchio modello di carta d’identità, quello cartaceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di frodi. Infatti l’Unione Europea ha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di ...

Addio alla vecchia Carta di identità : arriva nuovo documento anti frode : Giorgia Baroncini Sui nuovi documenti a lettura ottica ci saranno una foto e due impronte del titolare. Inoltre, vi figureranno la bandiera dell'Ue e il codice dello Stato che ha emesso la carta Per ridurre il rischio di frode, l'Unione europea ha deciso di mandare in pensione la vecchia carta d'identità. Il Consiglio dell'Ue ha infatti adottato un regolamento per garantire che il documento sia più sicuro. L'eliminazione delle ...