Caroline De Maigret | bella e di classe | una vera icona di stile

(Di mercoledì 17 luglio 2019) In questo post ci saranno tante immagini, ma quando si parla di un’dicom’èDe, non si smetterebbe mai di guardare e analizzare in ogni dettaglio ciascuno dei suoi Look. Ex modella1975,è stata musa di Chanel e ha una bellezza e unatipicamente francese, fatta di poco trucco, zero ritocchi e tanto, tantissimo charme.De: alla sfilata Chanel Ovviamente in total look Chanel (ma avrebbe lo stessoimpeccabile anche se fosse vestita di nulla), con un blazer blu che promette di essere un vero must have per l’autunno inverno. Fonte Getty ImagesDe: ad un evento a Parigi Sottotitolo alla foto: come abbinare il tweed con. Bianco e nero, pochi fronzoli, pochissimi pezzi e assolutamente perfetti. Quello che mi piace di più? I capelli che non sembrano affatto acconciati e il ...