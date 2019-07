Si trovi un lavoro e una casa! Carmen Di Pietro caccia di casa il figlio 18enne (Di mercoledì 17 luglio 2019) Carmen Di Pietro pubblica una lettera su DiPiù indirizzata al figlio Alessandro, il primogenito nato dal legame con Giuseppe Iannoni. La showgirl ha raccontato di avere invitato il neo 18enne a lasciare la casa di famiglia perché trovi preso la sua strada: “È un regalo che gli faccio, dovrà trovarsi un lavoro e una casa in affitto”. La Di Pietro si rivolge direttamente al figlio e scrive: “Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa. È arrivato il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della vita da solo, perché non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio. È ora che ti trovi un lavoro e una casa in affitto”. (Di mercoledì 17 luglio 2019)Dipubblica una lettera su DiPiù indirizzata alAlessandro, il primogenito nato dal legame con Giuseppe Iannoni. La showgirl ha raccontato di avere invitato il neoa lasciare ladi famiglia perchépreso la sua strada: “È un regalo che gli faccio, dovrà trovarsi une unain affitto”. La Disi rivolge direttamente ale scrive: “Caro Alessandro, hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di. È arrivato il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della vita da solo, perché non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio. È ora che tiune unain affitto”.

Carmen racconta di avere compreso di dover adottare una linea dura soprattutto nell’ultimo periodo. Il figlio nato dal legame con Iannoni le avrebbe chiesto, infatti, un regalo particolarmente costoso per la sua maggiore età, regalo che la madre avrebbe deciso di non fargli: "Lo faccio per il tuo bene. Hai sempre avuto tutto dalla vita, ma per diventare un uomo devi iniziare a camminare con le tue gambe, non voglio a casa un bamboccione. Mi hai chiesto la macchina, e non una piccola ed economica, oltre alla festa che mi è costata una tombola. Ma l'auto no, te la devi guadagnare da solo. Per te ci sarò sempre, mica ti abbandono e non pensare che io sia cattiva o troppo severa perché un giorno mi ringrazierai. Ti ho regalato una bella e grande valigia per il tuo trasloco, ti servirà presto. Figlio mio, vedrai che è bello diventare grande."