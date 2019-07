Canoa slalom | Mondiali Junior U23 Cracovia 2019 | tutti gli under 23 italiani in

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sono proseguiti oggi a, in Polonia, i23 di: l’Italia va avanti compatta, portando in semifinalegli23 in gara. Avanzano alle prove di venerdì infatti Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi nella canadese e Jakob Weger, Marco Vianello e Davide Ghisetti nel kayak. Nella finale del C2misto settimo posto per la coppia azzurra composta da Elena Borghi e Jakob Luther, mentre non sono partiti in semifinale Francesca Malaguti e Martino Barzon. Nella canadese23 maschile passano nella prima discesa (20 qualificati) Raffaello Ivaldi, quarto in 97.99, Paolo Ceccon, quinto in 98.99, e Flavio Micozzi, diciottesimo in 102.24. Nel kayak23 maschile superano il turno nella prima run (30 pass) Marco Vianello, terzo in 93.63, e Jakob Weger, quarto in 94.00, mentre Davide Ghisetti , 50°, deve ricorrere alla ...

