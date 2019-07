liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Ha illustrato la sua terra come sanno fare solo quei talenti illuminati da un amore viscerale per la loro piccola patria, uscendo dagli schemi dell’ovvio per raccontarla attraverso le vicende di un poliziotto. Ma nella vita dic’era anche molto di più che lo

TV7Benevento : Camilleri: Zaia, 'perdiamo qualcosa di nostro'... - Agricolae1 : #CAMILLERI. @zaiapresidente , MAIGRET E SHERIDAN HANNO FATTO CRESCERE UNA GENERAZIONE. PERDIAMO QUALCOSA DI NOSTRO -