Camilleri | un fenomeno da 31 milioni di copie e 100 libri E su Montalbano disse

(Di mercoledì 17 luglio 2019)letterario davvero unico e inimitabile, Andrea, morto oggi a 93 anni, è diventato autore bestseller a oltre 70 anni. Il successo arrivato in tarda età ha raggiunto cifre record ma si è visto quanto non sia radicato solo nei numeri.Autore di oltre centopubblicati - il centesimo è ’L’altro capo del filò - con i titoli usciti per Sellerio, il suo editore, ha venduto venticinquediin Italia ed è tradotto nelle lingue di tutto il mondo, dal giapponese al gaelico. E con Mondadori, che ha da poco pubblicato Km 123, l’inedito per l’anniversario dei 90 anni dei Gialli, ha venduto circa 6di. I suoinon facevano in tempo ad uscire che entravano in testa alle classifiche dei più venduti, piacendo dal nord al sud Italia e a lettori di tutte le età. Il 15 ...

