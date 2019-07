“Camilleri è il narratore naturale con una grande cultura alle spalle” Il commento di

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Camilleri? È il genio della narrazione, è ilcon unasp, è la massima espressione del talento narrativo come fonte di creatività fluviale, torrentizia, inarrestabile. Non si può che esserne ammirati”. A parlare così all’HuffPost a Lione è Antonio Scurati, pochi giorni prima del Premio Strega, da lui vinto poi con “M, il figlio del secolo” (Bompiani), ricevendo ben 228 voti.“Ho avuto l’onore di conoscerlo anni fa – ricorda – mi avrebbe fatto un enorme piacere se avesse letto il mio libro, anche perché alcuni suoi racconti e aneddoti su suo zio fascista, ambientati nel periodo in cui si svolge “M”, li ho trovati formidabili e rivelatori”.“Sono un appassionato lettore di Camilleri – aggiunge - ma non di ...

