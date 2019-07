ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Tensione in Aula alla, con la seduta che è stata momentaneamente sospesa dal vicepresidente di turno Ettore, durante il question time questo pomeriggio, con il ministro dei Trasporti Danilo. E sono state proprio le sue parole, il suo riferimento alla frase che il deputato Andreaavrebbe rivolto alla collega del M5s Businarolo a farre la. Tanto che il vicepresidente di turno ha dovuto interrompere la seduta. Dopo qualche istante, comunque, la seduta è ripresa Ziello (Lega) vs Boldrini: ‘(Pd) bullo della peggior specie’. ‘Non avete diritto di parlare di sessismo, vergogna’ L'articololalo: “Faccia il ministro e non si occupi di altro” proviene da ...

TutteLeNotizie : Camera, Toninelli critica Romano e scoppia la bagarre. Rosato lo richiama: “Faccia il… - riccard77650870 : RT @neXtquotidiano: «Buffone!», «Imbecille»: le grida contro #Toninelli al Question Time della Camera - cclatwe : Credo che con questo pupazzo senza cervello assicuratore cremonese nessun governo abbia mai toccato un livello così… -