Caldo record nella località più a Nord della Terra | temperatura oltre ogni immaginazione

Caldo record e incendi in Israele : evacuazioni e case distrutte : Israele sta affrontando una nuova ondata di Caldo record e incendi: temperature che sfiorano i +40°C hanno alimentato roghi che hanno costretto all’evacuazione dei residenti e distrutto case. Nella località di Or Yehuda, a est di Tel Aviv, le fiamme hanno devastato almeno 5 edifici, che erano stati appena evacuati. A causa degli incendi sono stati evacuati anche gli insediamenti di Shavei Shomron, Aderet e Neve Michael. L'articolo Caldo ...

Caldo record a Giugno 2019 in Italia : boom degli acquisti di frutta e verdura : “Il Caldo record del mese di Giugno ha sconvolto anche i consumi con un boom degli acquisti di frutta e verdura in aumento del 20%, ma rispetto al mese precedente un balzo si registra anche per i gelati, la birra e l’acqua che aiutano a combattere la grande afa“: è quanto stima la Coldiretti in riferimento alle temperature record fatte registrare nello scorso mese di Giugno che con una temperatura superiore di 3,3 gradi rispetto alla ...

Caldo record tra Canada e Groenlandia : Alert supera i 20°C - temperatura piu' alta di sempre : L'estate 2019 sembra intenzionata a voler diventare a tutti i costi l'estate dei record. Dopo la clamorosa temperatura di oltre 32°C registrata in Alaska poche settimane fa, un'altra località...

Meteo - Caldo e afa record in Sardegna : ieri sfiorati i +42°C - ma da domani cambia tutto : Nonostante oggi la Sardegna sia ancora preda del caldo e dell’afa, da domani la situazione Meteo dovrebbe cambiare. ieri la colonnina di mercurio ha toccato i +41.5°C a Decimomannu, Villa San Pietro, Muravera (Sud Sardegna) e +40°C a Cagliari, Siliqua e tanti altri centri, ma ora si prospetta una settimana con temperature nella media stagionale. “Anche oggi avremo temperature molto alte, soprattutto nel basso Campidano e nel ...

Caldo record in Alaska : la temperatura ha superato i 32 gradi : Nella città più fredda degli Stati Uniti sono stati raggiunti i 32.2 gradi, praticamente la stessa temperatura di Miami (in...

Caldo a Roma - la sospensione del divieto per le botticelle scatena gli animalisti : “Cavalli massacrati dalle temperature record - sofferenza nei loro occhi” : “Il Caldo torrido sta massacrando i cavalli, costretti a trainare le botticelle sull’asfalto rovente della Capitale. La loro sofferenza passa in secondo piano rispetto alle priorità del Tar Lazio che stabilisce, in accoglimento del ricorso dei vetturini, il via libera alle botticelle: potranno girare per le strade del centro di Roma per tutta l’estate, nonostante temperature superiori ai 30 gradi e i rischi per ...

Clima - a Modena è stato il 2° Giugno più Caldo di sempre : anomalia di +4°C sulla norma - sfiorato il record del 2003 : Il mese di Giugno, con una temperatura media di 26.4 gradi, superiore di 3.9 gradi rispetto alla media Climatica 1981-2010 e al momento inferiore solo ai 27.5 gradi del 2003, e’ stato il secondo piu’ caldo della storia per Modena. Lo rende noto l’Osservatorio geofisico dell’Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia. Il mese scorso la temperatura piu’ bassa e’ stata misurata il primo giorno di ...

Rischio Caldo record cinque volte più alto causa cambiamento clima : Le ondate di caldo record della scorsa settimana in gran parte dell'Europa - in Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Spagna e Repubblica ceca - sarebbero "almeno cinque volte" più probabili a causa del cambiamento climatico che ha portato a temperature record. E' quanto affermano degli scienziati europei, francesi, olandesi e tedeschi. Le temperature di giugno sono risultate di circa 4 gradi più elevate della norma. In Francia hanno raggiunto lo ...

Cambiamenti climatici - rischio Caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Maltempo - grandinate disastrose al Nord dopo il Caldo record : feriti e danni [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo torna a colpire in modo molto violento il Nord Italia, dopo il caldo record dei giorni scorsi: come ampiamente annunciato su MeteoWeb, proprio il caldo esagerato degli ultimi giorni ha accumulato grande energia al suolo tra le Alpi e la pianura Padana, e adesso è bastato pochissimo per innescare temporali violentissimi, come “bombe”. La città più colpita è stata Parma, dove la temperatura massima nel primo pomeriggio di ...

Caldo record - "condizioni di emergenza" : le città italiane da bollino rosso : Condizioni meteo di emergenza per l'ondata di calore in alcune città italiane, fa sapere il ministero della Salute...

Caldo senza precedenti in Germania : raggiunti i +40°C a Bernburg - record storici assoluti a Berlino e Francoforte con +39°C : La giornata di Domenica 30 Giugno rimarrà indelebile negli annali della climatologia tedesca: in Germania, infatti, è stato il giorno più Caldo di sempre. L’ondata di Caldo africano s’è spostata verso l’Europa centrale e così nel Paese più importante Mitteleuropeo sono stati battuti molti record storici, da Berlino a Francoforte, con temperature mai raggiunte prima da quando esiste ogni tipo di rilevamento meteorologico (circa ...

Sanremo - Caldo record : un uomo morto in spiaggia per un malore : Tragedia sulla spiaggia. Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). L'ipotesi...

Caldo senza precedenti - boom di ghiaccioli e gelati in Lombardia : vendite record : Complice il Caldo torrido di questi giorni, a Milano e in Lombardia è boom di ghiaccioli e gelati. E’ l’Osservatorio dei Supermercati “Il Gigante” (gruppo della grande distribuzione con 54 punti vendita nel Nord Italia, di cui 38 in Lombardia) a rivelare come le alte temperature abbiano prodotto importanti effetti sul piano commerciale, con un forte incremento di vendita di frutta e verdura, oltre che di bottiglie ...